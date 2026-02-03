La intel·ligència artificial (IA) ja no és una tecnologia del futur: ara mateix, ja transforma la manera de treballar en pràcticament tots els sectors professionals.
Aquesta irrupció ha donat pas al que ja es coneix com la nova onada de la IA, marcada per la consolidació de la IA generativa i, més recentment, per l'arribada dels agents d'IA, capaços d'executar tasques autònomament. Aquest canvi genera professions que amb prou feines existien fa pocs anys i en transforma moltes altres que ja coneixíem.
I, quan canvien les professions, també canvien les competències que necessita el mercat laboral.
La UOC analitza constantment aquesta evolució per identificar les noves necessitats formatives i els perfils professionals que sorgeixen entorn de la IA.
Què és la nova onada de la IA?
La nova onada de la IA fa referència al salt que s'ha produït des de l'ús puntual d'eines d'IA generativa, com ara ChatGPT o Gemini, cap a sistemes capaços de raonar, planificar i executar tasques autònomament: els anomenats agents d'IA o agentic AI. Aquest salt no només canvia les eines, sinó també els perfils professionals necessaris per dissenyar-les, implementar-les i supervisar-les.
D'aquesta onada n'emergeixen rols com el prompt engineer, especialitzat en el disseny d'instruccions que optimitzen la resposta dels models; l'AI engineer, que integra aquests sistemes en productes reals, o l'especialista en MLOps, encarregat de mantenir els models en producció. També sorgeixen perfils híbrids que combinen coneixement tècnic amb màrqueting, salut o Administració pública.
Científics de dades i enginyers d'IA
El científic de dades i l'enginyer d'IA són els perfils amb més demanda transversal en tots els sectors, segons l'informe Empleos y sectores emergentes (2025) de Digitales. Analitzen grans volums de dades i desenvolupen models d'aprenentatge automàtic aplicats als negocis, la salut o la indústria. Per formar-te en aquest àmbit, el grau en Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) i el màster universitari en Ciència de Dades (Data Science) de la UOC ofereixen una base tècnica sòlida.
Prompt engineers i especialistes en IA generativa
El prompt engineer dissenya i optimitza les instruccions que permeten als models d'IA generativa oferir resultats precisos: un perfil híbrid que creix amb força en màrqueting i comunicació, sector en què el 38 % de les ofertes ja exigeixen competències en IA. La UOC se centra en aquest àmbit en l'assignatura d'Intel·ligència artificial, el seminari d'IA en comunicació i l'itinerari d'IA per a la presa de decisions.
Enginyers de dades, MLOps i arquitectes cloud
Els enginyers de dades, els especialistes en MLOps i els arquitectes cloud construeixen i mantenen la infraestructura que sosté els sistemes d'IA en producció: un dels perfils amb més creixement relatiu del sector tecnològic. El màster d'FP en Intel·ligència Artificial i Big Data i el curs d'Integració d'IA i metodologies àgils en gestió de projectes de TI de la UOC ofereixen formació en aquestes competències.
Especialistes en IA aplicada a sectors estratègics
La IA també genera perfils híbrids en sectors estratègics: bioinformàtics, especialistes en transformació digital pública o docents formats en IA generativa. La UOC ofereix cursos específics com el d'Intel·ligència artificial generativa i la seva aplicació en l'educació, el de Fonaments de la transformació digital i la IA en l'Administració pública o el diploma d'expert d'IA en salut digital.
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