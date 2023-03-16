Cómo el deporte transforma la vida de las personas con discapacidad intelectualUn estudio demuestra que el deporte mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual favoreciendo la autoestima, las relaciones sociales y la autonomía
El deporte no solo impacta en la salud física de las personas con discapacidad intelectual, sino que influye de lleno en todas las áreas de la calidad de vida, como el bienestar emocional, las relaciones sociales o la autoestima. Esta es la conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores catalanes y que se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista científica Healthcare.
“El principal límite para la práctica deportiva no es la capacidad individual, sino la existencia de oportunidades adaptadas”
El estudio, titulado Quality of Life and Psychosocial Impact of Sport on People with Intellectual Disabilities: The Value of First-Person Discourse y publicado en abierto en Healthcare, ofrece claves fundamentales para entender el deporte no solo como una competición, sino como una herramienta de emancipación social y salud mental.
En primera persona: "Nada sobre nosotros sin nosotros"
El estudio ha analizado el testimonio de 390 personas recogidos en 24 estudios científicos. Este es, además, un rasgo diferenciador de la investigación, ya que tiene en cuenta la voz en primera persona de las personas con discapacidad intelectual para hablar de sí mismas, y no a través de terceros. De este modo, el estudio ha podido evaluar el impacto real de la actividad física en estas personas.
Entre los autores se encuentra el catedrático Jordi Planella, investigador del Grupo de Investigación en Educación (GREDU) -adscrito al centro UOC-FuturEd- y director de los Estudios de Educación, junto a investigadores de la Universidad Ramon Llull.
Falta de oportunidades y apoyos adecuados: obstáculos para la práctica deportiva
Según demuestra el estudio, que una persona con discapacidad intelectual practique o no deporte no depende tanto de su deseo individual como de si tiene acceso a oportunidades adaptadas, apoyos adecuados y la reducción de barreras ambientales y sociales.
La investigación concluye que el principal límite para la práctica deportiva no es la capacidad individual, sino la existencia de oportunidades adaptadas y la mejora de la accesibilidad en el entorno.
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Martínez-Rivera, O.; Alonso-López, C.; Planella, J. Quality of Life and Psychosocial Impact of Sport on People with Intellectual Disabilities: The Value of First-Person Discourse. Healthcare 2026, 14, 3089. https://doi.org/10.3390/healthcare14183089
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