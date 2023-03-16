El Patronato de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprobado este febrero un presupuesto para 2026 de 207,4 millones de euros, un 10 % más que en el año anterior. La UOC empieza, de esta forma, el primer año de despliegue del Plan estratégico 2026-2030 , con el objetivo de reforzar su impacto académico y social en un contexto de transformación acelerada.

El presupuesto se plantea como una herramienta para reforzar la competitividad académica, las condiciones de trabajo, el desarrollo profesional y la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial (IA), elementos clave para garantizar el servicio público de la UOC y su rol de agente clave en la transición educativa, digital y social de Cataluña.

La rectora, Àngels Fitó, subraya que la propuesta presupuestaria se alinea con la voluntad de enriquecer la experiencia educativa del estudiantado y de asegurar una universidad inclusiva y accesible. El despliegue del Plan de igualdad, diversidad e inclusión 2026-2029, la consolidación del servicio de inclusión y bienestar y las medidas específicas para el estudiantado con discapacidad reflejan un compromiso estructural con la igualdad de oportunidades. Este enfoque conecta con la misión social de la UOC y con la necesidad de adaptar los entornos de aprendizaje digitales a la diversidad de trayectorias vitales y profesionales del estudiantado a lo largo de la vida.

En el ámbito del conocimiento, Fitó defiende que el presupuesto refuerza la capacidad de la universidad por generar investigación con impacto y transferencia real en el territorio y en la sociedad. Iniciativas como el programa Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie COFUND para impulsar IN2TIC —un ambicioso programa de doctorado internacional e interdisciplinario que analiza los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad—, el Laboratorio de Innovación Social Transformativa (LIST OpenLab), la coordinación de proyectos europeos como GAIA , la participación en alianzas globales de salud planetaria o la financiación de nuevos proyectos emergentes consolidan un ecosistema científico orientado a los grandes retos contemporáneos. Al mismo tiempo, el impulso de la formación dual , la orientación profesional y la política cultural amplían la contribución de la UOC al desarrollo social, económico y cultural.

Retos de 2026

Por último, la rectora sitúa el presupuesto como palanca para afrontar los retos de 2026 con una mirada de futuro basada en el talento, la tecnología y la responsabilidad pública. La renovación del acompañamiento al estudiantado, la apuesta por la formación profesional a lo largo de la vida, la creación de un centro de experiencia IA alineado con la estrategia Cataluña IA 2030, el primer año de despliegue de OpenEU y el nuevo modelo de presencia territorial UOC Nexus configuran una agenda de transformación profunda. Todo ello, según Fitó, "permitirá a la universidad reforzar su liderazgo en educación superior en línea y contribuirá decisivamente al progreso del país en la era digital".

Para la rectora, con estas cuentas se estructuran los cuatro pilares que darán coherencia y consistencia a todo el mandato: renovación de la gobernanza universitaria, nuevo presupuesto, nueva estrategia y nueva organización. "El Patronato ha aprobado unas Normas de organización y funcionamiento (NOF) que validan una gobernanza más representativa y un Plan estratégico con cinco prioridades que pivotan alrededor de la transformación y el impacto social; hemos alineado la organización para hacer frente al despliegue del plan, y contamos con un presupuesto que confirma la sostenibilidad de la hoja de ruta", ha asegurado.

La estructura económica del presupuesto

El director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya y gerente de la universidad, Jordi Marin, ha presentado ante el Patronato la estructura del presupuesto de este año, marcada por un crecimiento significativo y la consolidación del apoyo público. El presupuesto corriente se sitúa en 207,4 millones de euros, una cifra histórica que supone un incremento del 9,6 % (18,2 millones de euros adicionales) respecto al ejercicio anterior.

Este crecimiento se fundamenta principalmente en dos vías de ingresos: la matrícula, que logra los 133,8 millones de euros (5,8 millones más que en 2025), y la financiación derivada de la subvención pública corriente de la Generalitat, que asciende hasta los 51,6 millones de euros.

Nueva hoja de ruta validada