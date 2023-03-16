El Patronato de la FUOC aprueba un presupuesto de 207 millones para desplegar el Plan estratégico 2026-2030La UOC pondrá el foco en la calidad académica, el desarrollo profesional y la transformación digital
El Patronato de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC) ha aprobado este febrero un presupuesto para 2026 de 207,4 millones de euros, un 10 % más que en el año anterior. La UOC empieza, de esta forma, el primer año de despliegue del Plan estratégico 2026-2030, con el objetivo de reforzar su impacto académico y social en un contexto de transformación acelerada.
El presupuesto se plantea como una herramienta para reforzar la competitividad académica, las condiciones de trabajo, el desarrollo profesional y la transformación digital impulsada por la inteligencia artificial (IA), elementos clave para garantizar el servicio público de la UOC y su rol de agente clave en la transición educativa, digital y social de Cataluña.
La rectora, Àngels Fitó, subraya que la propuesta presupuestaria se alinea con la voluntad de enriquecer la experiencia educativa del estudiantado y de asegurar una universidad inclusiva y accesible. El despliegue del Plan de igualdad, diversidad e inclusión 2026-2029, la consolidación del servicio de inclusión y bienestar y las medidas específicas para el estudiantado con discapacidad reflejan un compromiso estructural con la igualdad de oportunidades. Este enfoque conecta con la misión social de la UOC y con la necesidad de adaptar los entornos de aprendizaje digitales a la diversidad de trayectorias vitales y profesionales del estudiantado a lo largo de la vida.
En el ámbito del conocimiento, Fitó defiende que el presupuesto refuerza la capacidad de la universidad por generar investigación con impacto y transferencia real en el territorio y en la sociedad. Iniciativas como el programa Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie COFUND para impulsar IN2TIC —un ambicioso programa de doctorado internacional e interdisciplinario que analiza los efectos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad—, el Laboratorio de Innovación Social Transformativa (LIST OpenLab), la coordinación de proyectos europeos como GAIA, la participación en alianzas globales de salud planetaria o la financiación de nuevos proyectos emergentes consolidan un ecosistema científico orientado a los grandes retos contemporáneos. Al mismo tiempo, el impulso de la formación dual, la orientación profesional y la política cultural amplían la contribución de la UOC al desarrollo social, económico y cultural.
Retos de 2026
Por último, la rectora sitúa el presupuesto como palanca para afrontar los retos de 2026 con una mirada de futuro basada en el talento, la tecnología y la responsabilidad pública. La renovación del acompañamiento al estudiantado, la apuesta por la formación profesional a lo largo de la vida, la creación de un centro de experiencia IA alineado con la estrategia Cataluña IA 2030, el primer año de despliegue de OpenEU y el nuevo modelo de presencia territorial UOC Nexus configuran una agenda de transformación profunda. Todo ello, según Fitó, "permitirá a la universidad reforzar su liderazgo en educación superior en línea y contribuirá decisivamente al progreso del país en la era digital".
Para la rectora, con estas cuentas se estructuran los cuatro pilares que darán coherencia y consistencia a todo el mandato: renovación de la gobernanza universitaria, nuevo presupuesto, nueva estrategia y nueva organización. "El Patronato ha aprobado unas Normas de organización y funcionamiento (NOF) que validan una gobernanza más representativa y un Plan estratégico con cinco prioridades que pivotan alrededor de la transformación y el impacto social; hemos alineado la organización para hacer frente al despliegue del plan, y contamos con un presupuesto que confirma la sostenibilidad de la hoja de ruta", ha asegurado.
La estructura económica del presupuesto
El director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya y gerente de la universidad, Jordi Marin, ha presentado ante el Patronato la estructura del presupuesto de este año, marcada por un crecimiento significativo y la consolidación del apoyo público. El presupuesto corriente se sitúa en 207,4 millones de euros, una cifra histórica que supone un incremento del 9,6 % (18,2 millones de euros adicionales) respecto al ejercicio anterior.
Este crecimiento se fundamenta principalmente en dos vías de ingresos: la matrícula, que logra los 133,8 millones de euros (5,8 millones más que en 2025), y la financiación derivada de la subvención pública corriente de la Generalitat, que asciende hasta los 51,6 millones de euros.
Nueva hoja de ruta validada
A instancias del Consejo de Gobierno, el Patronato ha aprobado definitivamente el nuevo Plan estratégico 2026-2023 de la UOC. El nuevo plan, que ha sido fruto de un proceso de elaboración marcado por el diálogo, la escucha activa y el debate entre todos los miembros de la institución y los principales grupos de interés de la universidad, ha permitido fijar el marco estratégico (5 prioridades y 21 objetivos) y consolidar 16 planes de acción que nos permitirán dar respuesta a los desafíos que la UOC tiene por delante hasta el año 2030.
Una universidad con vocación de servicio público
Como fundación sin ánimo de lucro, la UOC presta un servicio público y se gestiona de forma privada. Se financia con los ingresos de las matrículas y la captación de fondos para proyectos de investigación. La Generalitat subvenciona con un 26 % el presupuesto de la universidad.
Toda la actividad de la universidad está regida por los principios de sostenibilidad y rendición de cuentas. En este sentido, además de tener un patronato como máximo órgano de gobierno y administración que, entre otras cuestiones, aprueba el presupuesto y los balances de la institución, la UOC y sus responsables pasan los controles que determinan la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.
Información clave de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya cuenta con más de 97.500 estudiantes y supera los 133.000 graduados y graduadas, con una actividad académica que incluye 12.000 aulas virtuales y 130.000 pruebas finales virtuales. La institución cuenta con un colectivo profesional formado por más de 1.600 profesionales a tiempo completo (personal docente e investigador y equipo de gestión) y 6.472 docentes colaboradores. En el ámbito de la investigación, agrupa a más de 500 investigadores e investigadoras en 50 grupos de investigación, con una captación anual de fondos superior a los 12 millones de euros.
Patronato de la FUOC
El Patronato es el máximo órgano de gobierno y administración de la UOC, según los Estatutos de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Según el artículo 21.2 de estos estatutos, el Patronato tiene delegadas todas sus funciones (menos las no delegables) en la Comisión Permanente, que es el órgano permanente de administración y gestión de la UOC. Además, está asistido por el Consejo Asesor, órgano consultivo.