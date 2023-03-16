El Patronat de la FUOC aprova un pressupost de 207 milions per desplegar el Pla estratègic 2026-2030La Universitat posarà el focus en la qualitat acadèmica, el desenvolupament professional i la transformació digital
El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha aprovat aquest febrer un pressupost per al 2026 de 207,4 milions d'euros, un 10 % més que l'any anterior. La Universitat enceta així el primer any de desplegament del Pla estratègic 2026-2030, amb l'objectiu de reforçar el seu impacte acadèmic i social en un context de transformació accelerada.
El pressupost es planteja com una eina per reforçar la competitivitat acadèmica, les condicions de treball, el desenvolupament professional i la transformació digital impulsada per la intel·ligència artificial (IA), elements clau per garantir el servei públic de la UOC i el seu rol d'agent clau en la transició educativa, digital i social de Catalunya.
La rectora, Àngels Fitó, subratlla que la proposta pressupostària s'alinea amb la voluntat d'enriquir l'experiència educativa de l'estudiantat i d'assegurar una universitat inclusiva i accessible. El desplegament del Pla d'igualtat, diversitat i inclusió 2026-2029, la consolidació del servei d'inclusió i benestar i les mesures específiques per a l'estudiantat amb discapacitat reflecteixen un compromís estructural amb la igualtat d'oportunitats. Aquest enfocament connecta amb la missió social de la UOC i amb la necessitat d'adaptar els entorns d'aprenentatge digitals a la diversitat de trajectòries vitals i professionals de l'estudiantat al llarg de la vida.
En l'àmbit del coneixement, Fitó defensa que el pressupost reforça la capacitat de la Universitat per generar recerca amb impacte i transferència real al territori i a la societat. Iniciatives com el programa Horizon Europe - Marie Skłodowska-Curie COFUND per impulsar IN2TIC —un ambiciós programa de doctorat internacional i interdisciplinari que analitza els efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en la societat—, el Laboratori d'Innovació Social Transformativa (LIST OpenLab), la coordinació de projectes europeus com GAIA, la participació en aliances globals de salut planetària o el finançament de nous projectes emergents consoliden un ecosistema científic orientat als grans reptes contemporanis. Alhora, l'impuls de la formació dual, l'orientació professional i la política cultural amplien la contribució de la UOC al desenvolupament social, econòmic i cultural.
Reptes del 2026
Finalment, la rectora situa el pressupost com a palanca per afrontar els reptes del 2026 amb una mirada de futur basada en el talent, la tecnologia i la responsabilitat pública. La renovació de l'acompanyament a l'estudiantat, l'aposta per la formació professional al llarg de la vida, la creació d'un centre d'expertesa en IA alineat amb l'estratègia Catalunya IA 2030, el primer any de desplegament d'OpenEU i el nou model de presència territorial UOC Nexus configuren una agenda de transformació profunda. Tot plegat, segons Fitó, "ha de permetre a la Universitat reforçar el seu lideratge en educació superior en línia i contribuir de manera decisiva al progrés del país en l'era digital".
Per a la rectora, amb aquests comptes s'estructuren els quatre pilars que han de donar coherència i consistència a tot el seu mandat: renovació de la governança universitària, nou pressupost, nova estratègia i nova organització. "El Patronat ha aprovat unes Normes d'organització i funcionament (NOF) que validen una governança més representativa i un Pla estratègic amb cinc prioritats que pivoten al voltant de la transformació i l'impacte social; hem alineat l'organització per fer front al desplegament del pla, i disposem d'un pressupost que confirma la sostenibilitat del full de ruta", ha assegurat.
L'estructura econòmica del pressupost
El director general de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya i gerent de la Universitat, Jordi Marin, ha presentat davant el Patronat l'estructura del pressupost d'enguany, marcada per un creixement significatiu i la consolidació del suport públic. El pressupost corrent se situa en 207,4 milions d'euros, una xifra històrica que suposa un increment del 9,6 % (18,2 milions d'euros addicionals) respecte a l'exercici anterior.
Aquest creixement es fonamenta principalment en dues vies d'ingressos: la matrícula, que assoleix els 133,8 milions d'euros (5,8 milions més que el 2025), i el finançament derivat de la subvenció pública corrent de la Generalitat, que puja fins als 51,6 milions d'euros.
Nou full de ruta validat
A instàncies del Consell de Govern, el Patronat ha aprovat definitivament el nou Pla estratègic 2026-2030 de la Universitat. El nou pla, que ha estat fruit d'un procés d'elaboració marcat pel diàleg, l'escolta activa i el debat entre tots els membres de la institució i els principals grups d'interès de la Universitat, ha permès fixar el marc estratègic (5 prioritats i 21 objectius) i consolidar 16 plans d'acció que ens han de permetre donar resposta als desafiaments que la UOC té al davant fins al 2030.
Una universitat amb vocació de servei públic
Com a fundació sense ànim de lucre, la UOC presta un servei públic i es gestiona de manera privada. Es finança amb els ingressos de les matrícules i la captació de fons per a projectes de recerca. La Generalitat subvenciona amb un 26 % el pressupost de la Universitat.
Tota l'activitat de la UOC està regida pels principis de sostenibilitat i rendició de comptes. En aquest sentit, a banda de tenir un patronat com a màxim òrgan de govern i administració, que, entre altres qüestions, aprova el pressupost i els balanços de la institució, la UOC i els seus responsables passen els controls que determinen la Generalitat i el Parlament de Catalunya.
Informació clau de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya té més de 97.500 estudiants i supera els 133.000 graduats i graduades, amb una activitat acadèmica que inclou 12.000 aules virtuals i 130.000 proves finals virtuals. La institució disposa d'un col·lectiu professional format per més de 1.600 professionals a temps complet (personal docent i investigador i equip de gestió) i 6.472 docents col·laboradors. En l'àmbit de la recerca, agrupa més de 500 investigadors i investigadores en 50 grups de recerca, amb una captació anual de fons superior als 12 milions d'euros.
Patronat de la FUOC
El Patronat és el màxim òrgan de govern i administració de la UOC, segons els Estatuts de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC). Segons l'article 21.2 d'aquests estatuts, el Patronat té delegades totes les seves funcions (menys les no delegables) en la Comissió Permanent, que és l'òrgan permanent d'administració i gestió de la UOC. A més, és assistit pel Consell Assessor, òrgan consultiu.