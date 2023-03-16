El reto del segundo plato y el acompañamiento técnico

Pese a los progresos en los primeros platos y guarniciones, la investigación señala que la sustitución de la proteína animal por vegetal en los segundos platos es el principal reto pendiente. Ningún centro logró la frecuencia mensual recomendada de 6 raciones de legumbre en los segundos platos, manteniéndose alrededor del 25% de cumplimiento.

Según recogen el estudio y las entidades participantes, este cambio requiere tiempo (entre 2 y 3 años), además de la necesidad de acompañamiento técnico en el centro educativo, educación del paladar del alumnado y una comunicación fluida y transparente con las familias para resolver dudas sobre el equilibrio nutricional.

El precio del menú no determina su calidad nutricional

En el ámbito económico, el estudio cuestiona la idea de que un menú saludable deba ser forzosamente más caro. No se ha observado relación entre el precio del menú y su calidad nutricional. La parte destinada a la compra de la materia prima varía en la mayoría de centros entre un 18% y un 36% del precio total.

Para avanzar en este sentido, el proyecto subraya la importancia de la contratación pública y recomienda que los pliegos de condiciones prioricen criterios de calidad y sostenibilidad, y producción local, por encima del precio más bajo.