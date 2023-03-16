El algoritmo que reescribe la memoria y monetiza la añoranza

La transformación de la huella digital en un producto interactivo también altera las dinámicas sociales y comunicativas en torno a la muerte. "La gestión de los perfiles en las redes tras la muerte de una persona ya es compleja; hasta ahora existían opciones como los perfiles in memoriam, que funcionan como una especie de libro de condolencias para despedirse. Ahora bien, la IA ha abierto fórmulas con las que se clona no solo la imagen, sino también la personalidad del difunto, lo que hace más difícil afrontar la pérdida", apunta Sílvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, directora del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia e investigadora del Centro de Investigación Interdisciplinar en Transformaciones Sociales y Culturales (UOC-TRÀNSIC).

Según Martínez, uno de los grandes peligros radica en el desplazamiento de la identidad narrativa: "La irrupción de estos bots puede tener un gran impacto en el relato, porque el ser humano es reemplazado como protagonista y relator de su propia historia. Además, estos sistemas se alimentan de las interacciones con terceros, las reinterpretan y generan distorsiones realistas que pueden alterar la imagen que la persona construyó en vida", advierte.

A esto se suma la lógica comercial de las plataformas digitales, de la que ya alertó un estudio de la investigadora de la UOC, Belén Jiménez titulado Griefbots. A new way of Communicating with the dead? que advierte del riesgo de manipulación comercial de estas tecnologías. "Estas aplicaciones parten de un estado de vulnerabilidad de las personas y pueden usar estrategias de compromiso (engagement) —como notificaciones push o avisos de fechas señaladas— para conseguir un beneficio comercial, hasta el punto de crear la necesidad de responder continuamente por no sentir que se está abandonando a esa persona", alerta Martínez. La experta también señala el riesgo de morbo y exposición pública: "Un proceso de despedida que suele ser íntimo puede terminar expuesto y viralizado en redes como TikTok para conseguir impacto, convirtiéndose en tema de conversación entre personas sin ninguna relación con el difunto". Recientemente, el programa MasterChef recreó en vídeo la imagen y la voz de la difunta madre de Pepe Rodríguez gracias a la IA.

Un vacío legal entre la herencia digital y el consentimiento post mortem

Más allá del impacto psicológico y social, el grief tech choca con un terreno jurídico lleno de aristas. A pesar de que las grandes plataformas sociales prohíben explícitamente la extracción masiva de datos públicos (scraping) en sus condiciones de uso, hacer efectiva esta barrera es complejo, y, en muchos casos, son los propios familiares quienes facilitan las credenciales y los archivos privados a las empresas tecnológicas.

¿Eso quiere decir que la familia tiene carta blanca legal para clonar a un ser querido? Tatiana Cucurull, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC e investigadora del Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT), aclara que no: "Según la legislación vigente —la Ley Orgánica 1/1982, la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) y la Ley de propiedad intelectual—, utilizar la voz, la imagen o los textos de un difunto para entrenar un bot sin consentimiento previo es generalmente ilegal si no está autorizado o vulnera su memoria". Aunque la personalidad jurídica y la protección directa del Reglamento general de protección de datos (RGPD) se extinguen con la muerte, la voluntad expresada en vida prevalece por encima de todo. "En ausencia de testamento, la familia o los herederos están legitimados para proteger la memoria, pero esta facultad de tutela no les otorga un derecho ilimitado para explotar o sintetizar su imagen o voz, especialmente si se desfigura la persona o se cometen intromisiones ilegítimas a su honor e intimidad", subraya Cucurull.

Además, el entrenamiento de estos modelos con conversaciones privadas de WhatsApp o correos electrónicos puede vulnerar el RGPD en relación con los datos personales de terceras personas vivas que participaban en aquellos chats, mientras que los textos y las grabaciones originales están protegidos por derechos de autor hasta setenta u ochenta años después de la defunción. En cuanto al contenido inédito que genera el avatar, Cucurull señala un vacío normativo claro: "En España no existe una regulación específica que determine la titularidad del contenido nuevo producido por un deadbot, por lo que es muy aconsejable estipularlo en los términos contractuales del servicio".

En caso de que uno de estos avatares emita declaraciones difamatorias sobre terceros o incite a un usuario vulnerable a conductas autolíticas, la responsabilidad se reparte: la empresa desarrolladora responde civilmente por ello —e incluso penalmente por imprudencia grave— si no ha aplicado los filtros de seguridad y evaluación de riesgos que exige el Reglamento europeo de inteligencia artificial (AI Act), mientras que el usuario responde si ha manipulado la herramienta con una finalidad maliciosa. A pesar de que el AI Act obliga a identificar claramente estos avatares como simulaciones artificiales para evitar engaños emocionales, Cucurull concluye que el marco actual es insuficiente: "Hace falta una regulación específica que exija el consentimiento previo y expreso en vida para la clonación digital, defina los límites éticos del comercialismo de la personalidad y prohíba la suplantación de la voluntad del difunto para proteger su dignidad".