Análisis de 2.500 homicidios en una década

Durante el trabajo, los investigadores, adscritos al Centro de Investigación en Transformación Digital y Gobernanza (UOC-DIGIT), evaluaron mediante revisión más de 2.500 casos de homicidio juzgados por los tribunales españoles. De todos ellos, en el 10 % estaban involucrados autores con algún trastorno mental. Además, se destaca que, en la gran mayoría de los casos, los ataques letales con resultado de homicidio provocados por personas que padecen algún tipo de trastorno mental se produjeron en el ámbito familiar, con un 26 % de parricidios.

Según los expertos, este estudio, publicado en abierto, tiene como primer objetivo conocer una realidad hasta el momento ignorada, como es la falta de reconocimiento y compensación a las víctimas de violencia letal cometida por personas con trastorno mental, una cuestión invisibilizada por los esfuerzos por prevenir la estigmatización de los agresores. Además, en este estudio se constata que las víctimas de este tipo de crímenes recibieron indemnización o compensación en un número reducido de casos, una desventaja atribuible en gran medida al carácter intrafamiliar de la mayoría de los hechos.

El problema es complejo. Por un lado, cuando una persona con un trastorno mental agrede a un familiar con intención, quedan tanto secuelas físicas como psíquicas. Además, el resto de los familiares también se ve afectado.

Los lazos familiares, el mayor riesgo

Sin embargo, debido a ese sesgo de evasión de la estigmatización, en muchas ocasiones el agresor es absuelto o condenado a una pena mínima. Y las víctimas, tanto directas como indirectas, se quedan sin percibir indemnización alguna. "Los familiares son los más expuestos porque son quienes tienen mayor contacto con los agresores. La sociedad deja el problema en manos de las familias. Además, hay que tener en cuenta la tensión que se produce en las relaciones familiares, intensificada por el estrés que puede generar la convivencia con personas que tienen este tipo de trastornos", apunta Tamarit, que detalla que estas víctimas "no reciben un apoyo suficiente de las instituciones".

De este modo, esta coyuntura judicial y contextual puede "considerarse un fallo sistémico" porque las víctimas no resultan compensadas. Es más, en ocasiones, para obtener una compensación efectiva, tienen que contratar a un abogado y ejercer la acusación particular contra un familiar con trastorno mental.

"No tenemos datos para reportar fallos concretos, pero si pensamos que más de un 10 % de los homicidios son cometidos por personas que representan no más de un 2 % de la población y cuya problemática de salud mental es conocida en la mayor parte de casos por el sistema de salud, deberíamos ser capaces de mejorar la detección de los casos de riesgo y el seguimiento de los individuos y sus familias", advierte el investigador de la UOC.

Medidas preventivas y de reparación

Con el objetivo de evitar este tipo de homicidios, especialmente en el ámbito familiar, se deben potenciar el apoyo del sistema público de saluda las familias y la atención que incluya el seguimiento de los casos en los que se detecte riesgo.

A juicio de los expertos, es fundamental dar un nuevo giro al paradigma de la victimización y dirigir la atención a las características específicas de esta modalidad, que se experimenta con frecuencia en el círculo familiar más cercano del autor.

"Es necesario intensificar el seguimiento de los casos por parte del sistema de salud, aplicar instrumentos de predicción del riesgo y mejorar el sistema público de ayudas a las víctimas de delitos violentos. Si bien se han introducido varias reformas de mejora en los casos de violencia de género, otras necesidades han permanecido hasta ahora ignoradas", concluye Tamarit.

Este proyecto se enmarca en las misiones de investigación de la UOC La educación del futuro y Cultura para una sociedad crítica, y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU número 10, reducción de las desigualdades, y 16, paz, justicia e instituciones sólidas.