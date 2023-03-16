Actualmente, la entidad gestiona 192 plazas residenciales vinculadas a su modelo: 30 plazas propias gestionadas directamente; 42 plazas particulares, con gestión o intermediación de Kloosiv, y 120 plazas gestionadas por otras entidades y en las que se ofrece acompañamiento metodológico y tecnológico. Además, también proporciona acompañamiento a 108 personas en procesos de inclusión no residenciales, en cuestiones como documentación, acceso a derechos, idioma, comunidad u otros procesos sociales. La plataforma también trabaja con dos ayuntamientos, con los que han evaluado cerca de 400 pisos y 600 personas en situación de vulnerabilidad. "Esta actividad combina intervención directa, apoyo a otras entidades y diagnóstico territorial, y nos permite entender mejor las necesidades sociales y las oportunidades de vivienda en varios contextos", explica Ayala.

El funcionamiento de Kloosiv se basa en la recopilación de información sobre las personas que ocupan las plazas de inclusión a través de un proceso estructurado de diagnóstico, entrevistas, seguimiento y evaluación. "Nos basamos en escalas oficiales e instrumentos reconocidos —como el SSM-CAT— para valorar situaciones de vulnerabilidad, bienestar y necesidad de apoyo con criterios comparables", precisa Ayala. En este proceso, tiene un papel importante la tecnología, especialmente la inteligencia artificial (IA), que permite agilizar el diagnóstico. "Las entrevistas pueden realizarse por voz, y pueden ser grabadas (con consentimiento), transcritas automáticamente e incorporadas al historial de la persona", explica Ayala. Esto "permite obtener diagnósticos más completos y sostenibles, que manualmente serían muy difíciles de mantener con el mismo nivel de profundidad, lo que reduce la carga administrativa", añade.

Los indicadores recopilados incluyen dimensiones como las siguientes: bienestar y autonomía; vivienda y convivencia; situación documental y acceso a derechos, comunidad, idioma y red de apoyo, y territorio y oportunidades disponibles. "La tecnología ayuda a detectar cambios, alertas y patrones, pero la interpretación final siempre es profesional", subraya Ayala.





Colaboración con el Centro Nacional de Supercomputación

Kloosiv ha colaborado con el Centro Nacional de Supercomputación, dentro del marco del Aina Challenge, y se ha centrado en la aplicación de la IA en el diagnóstico social y sociosanitario en catalán. "Hemos trabajado en un sistema para evaluar éticamente asistentes virtuales en catalán que puedan ser útiles en entrevistas, diagnósticos y seguimientos sociales", explica Ayala. "La idea es facilitar procesos que manualmente son muy costosos: recopilar información por voz, transcribirla, estructurarla, vincularla al historial de la persona y ayudar a los profesionales a analizarla mejor", añade. Sin embargo, "el foco no es automatizar la decisión, sino garantizar que estas herramientas sean seguras, éticas, útiles y adecuadas para contextos sociales delicados", avisa Ayala.

El equipo de Kloosiv combina perfiles de intervención social, vivienda, inclusión, mediación, desarrollo tecnológico, datos, IA, gestión de proyectos y estrategia territorial. "Esta combinación es importante porque Kloosiv no desarrolla tecnología desde fuera del problema. Las herramientas nacen de la experiencia directa con personas, viviendas, entidades sociales y municipios", destaca Ayala. El proyecto también pretende demostrar que "desde el sector social y el mundo rural es posible innovar con rigor e impacto", subraya.

Su objetivo actual no es crecer solo como operador de vivienda, sino que se plantean cuatro esferas de crecimiento: llegar hasta unas 250 plazas propias en entornos urbanos, semiurbanos y rurales para validar diferentes modelos de vivienda, convivencia y acompañamiento; acompañar a otras entidades para que puedan gestionar sus propias viviendas —en este sentido, colaboran con entidades como Support-Girona y Fundación Hàbitat3—; ofrecer herramientas territoriales para que ayuntamientos —especialmente municipios pequeños— puedan identificar oportunidades de vivienda, vulnerabilidad social y recursos disponibles, y, por último, para escalar con garantías, combinar investigación aplicada, validación externa y transferencia de conocimiento. "Universidades como la UOC pueden ayudarnos a probar el modelo en otros entornos, estructurar el conocimiento generado y transferirlo tanto a los profesionales actuales del sector social como a los futuros profesionales en formación", subraya Ayala.

Además, los impulsores de Klossiv consideran que entidades públicas especializadas, como la Fundación TIC Salud y Social o el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Ivàlua), pueden contribuir a validar el modelo, medir su impacto y estudiar cómo desplegarlo de forma segura, evaluable y coordinada con la Administración pública.

Este proyecto emprendedor se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 1, fin de la pobreza; 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 8, trabajo decente y crecimiento económico; 10, reducción de las desigualdades; 11, ciudades y comunidades sostenibles; 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17, alianzas para lograr los objetivos.