"Mintnature nace de la observación directa y de escuchar durante años a organizadores de eventos que querían avanzar en sostenibilidad, pero se encontraban con procesos complejos, poco transparentes y difíciles de comunicar de forma creíble", explica Julio Fernández de la Iglesia, fundador de la plataforma. "Detectamos que muchas organizaciones sí tenían voluntad de actuar, pero existía una gran desconexión entre la compensación ambiental, los asistentes al evento y la capacidad de demostrar realmente el impacto generado", asegura Fernández.

Sostenibilidad con garantías

La plataforma Mintnature propone una nueva manera de gestionar las políticas de sostenibilidad de una empresa, con el objetivo de "convertir la sostenibilidad en algo visible, verificable y participativo", explica su fundador. Para ello, Mintnature utiliza tecnología de cadena de bloques para garantizar la trazabilidad e integridad de la información vinculada a la compensación climática que realiza la empresa, y añade tokenización para convertir ese impacto en activos digitales que se pueden compartir en eventos a través de lo que han llamado ecosellos, de manera que los ciudadanos puedan comprender mejor la naturaleza de cada acción. "Los asistentes no reciben solo un certificado digital, sino una prueba visible y comprensible de cómo su participación contribuye a una acción climática concreta", explica Julio Fernández de la Iglesia.

Además, Mintnature utiliza inteligencia artificial para automatizar procesos de reporting, de manera que las empresas puedan generar informes que pueden compartir con sus inversores, socios y clientes sin desavenencias y a menor coste. "Creemos que, en los próximos años, la sostenibilidad verificable dejará de ser diferencial para convertirse en una exigencia básica del mercado", asegura el fundador de la plataforma.

Comunicar con hechos

Que las empresas puedan contar con una herramienta que les permita asegurar a la sociedad la veracidad de sus acciones en materia de sostenibilidad es un avance disruptivo que ha valorado el jurado del SpinUOC 2026, el programa con el que la plataforma Hubbik impulsa iniciativas de emprendimiento basadas en tecnología, diseñadas por estudiantes y alumnis de la UOC, y en el que Mintnature ha sido uno de los proyectos finalistas. "La confianza se construye combinando transparencia, coherencia y capacidad de demostrar lo que se afirma", subraya el fundador de la plataforma.

En este sentido, Mintnature nace con la mirada puesta en el sector turístico, donde las políticas de sostenibilidad son especialmente sensibles por tratarse de una industria que participa directamente en el transporte, aún vinculado a los combustibles fósiles, y que lucha por explicar mejor a la sociedad los cambios que acomete. “Uno de los principales retos ha sido traducir conceptos complejos relacionados con sostenibilidad, mercados de carbono y trazabilidad en experiencias sencillas y comprensibles para cualquier usuario”, destaca.

Por el momento, la plataforma se ha ensayado en entornos reales mediante una prueba piloto desarrollada junto a la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, con el objetivo de validar la tecnología de Mintnature y comprobar su impacto en los ciudadanos. "Nuestra visión es que Mintnature evolucione hacia una infraestructura de confianza climática preparada para un nuevo escenario de integración cada vez mayor entre sostenibilidad, automatización y confianza digital", explica su fundador, quien reflexiona sobre el hecho de que la plataforma evolucione hacia una solución "capaz de conectar cumplimiento normativo, experiencia de usuario e impacto verificable" para "contribuir a que la sostenibilidad deje de ser algo abstracto o invisible y se convierta en una experiencia real, transparente y compartida".

Este proyecto emprendedor se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 11, ciudades y comunidades sostenibles; 12, producción y consumo responsables, y 13, acción por el clima.