Una plataforma ajudarà les empreses a verificar la compensació d'emissions de CO2Mintnature utilitza cadena de blocs (blockchain), tokenització i intel·ligència artificial per transformar la compensació d'emissions en dades verificables i informes per a inversors
El projecte ha estat un dels finalistes de l'SpinUOC, el programa d'emprenedoria de la UOC que premia iniciatives innovadores
Un dels grans reptes que afronten les empreses és equilibrar les accions centrades en la sostenibilitat amb la seva divulgació davant la societat, sense incórrer en l'anomenat greenwashing. Aquest concepte, que es refereix a les pràctiques enganyoses destinades a fer creure als consumidors que una empresa és més sostenible del que realment és, s'ha acabat aplicant gairebé sistemàticament a qualsevol comunicació que una empresa ofereixi sobre les seves estratègies i mesures de sostenibilitat.
Per evitar aquest problema, que restringeix la capacitat de les empreses per comunicar amb confiança el que fan, un alumni del màster universitari d'Innovació i Transformació Digital de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha creat Mintnature, una plataforma que utilitza cadena de blocs, tokenització i intel·ligència artificial per certificar les accions de sostenibilitat que emprenen les empreses.
“Moltes organitzacions volen actuar, però cal capacitat de demostrar l'impacte ambiental generat”
"Mintnature neix de l'observació directa i d'escoltar durant anys organitzadors d'esdeveniments que volien avançar en sostenibilitat, però es trobaven amb processos complexos, poc transparents i difícils de comunicar de manera creïble", explica Julio Fernández de la Iglesia, fundador de la plataforma. "Vam detectar que moltes organitzacions sí que tenien voluntat d'actuar, però hi havia una gran desconnexió entre la compensació ambiental, els assistents a l'esdeveniment i la capacitat de demostrar realment l'impacte generat", assegura Fernández.
Sostenibilitat amb garanties
La plataforma Mintnature proposa una nova manera de gestionar les polítiques de sostenibilitat d'una empresa, amb l'objectiu de "convertir la sostenibilitat en una cosa visible, verificable i participativa", explica el fundador. Per això Mintnature utilitza tecnologia de cadena de blocs per garantir la traçabilitat i la integritat de la informació vinculada a la compensació climàtica que fa l'empresa, i afegeix tokenització per convertir aquest impacte en actius digitals que es poden compartir en esdeveniments a través del que han anomenat ecosegells, de manera que els ciutadans puguin comprendre millor la naturalesa de cada acció. "Els assistents no reben només un certificat digital, sinó una prova visible i comprensible de com la seva participació contribueix a una acció climàtica concreta", explica Julio Fernández de la Iglesia.
A més, Mintnature utilitza intel·ligència artificial per automatitzar processos de reporting, de manera que les empreses puguin generar informes que poden compartir amb els seus inversors, socis i clients sense desavinences i a un cost més baix. "Creiem que, en els pròxims anys, la sostenibilitat verificable deixarà de ser diferencial i es convertirà en una exigència bàsica del mercat", assegura el fundador de la plataforma.
Comunicar amb fets
Que les empreses puguin comptar amb una eina que els permeti assegurar a la societat la veracitat de les seves accions en matèria de sostenibilitat és un avenç disruptiu que ha valorat el jurat de l'SpinUOC 2026, el programa amb el qual la plataforma Hubbik impulsa iniciatives d'emprenedoria basades en tecnologia, dissenyades per estudiants i alumnis de la UOC, i en el qual Mintnature ha estat un dels projectes finalistes. "La confiança es construeix combinant transparència, coherència i capacitat de demostrar el que s'afirma", subratlla el fundador de la plataforma.
En aquest sentit, Mintnature neix amb la mirada posada en el sector turístic, en què les polítiques de sostenibilitat són especialment sensibles pel fet de tractar-se d'una indústria que participa directament en el transport, encara vinculat als combustibles fòssils, i que lluita per explicar millor a la societat els canvis que emprèn. “Un dels principals reptes ha estat traduir conceptes complexos relacionats amb sostenibilitat, mercats de carboni i traçabilitat en experiències senzilles i comprensibles per a qualsevol usuari”, destaca.
De moment, la plataforma s'ha assajat en entorns reals mitjançant una prova pilot desenvolupada juntament amb la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, amb l'objectiu de validar la tecnologia de Mintnature i comprovar-ne l'impacte en els ciutadans. "La nostra visió és que Mintnature evolucioni cap a una infraestructura de confiança climàtica preparada per a un nou escenari d'integració cada vegada més ampli entre sostenibilitat, automatització i confiança digital", explica el fundador, el qual reflexiona sobre el fet que la plataforma evolucioni cap a una solució "capaç de connectar compliment normatiu, experiència d'usuari i impacte verificable" per “contribuir al fet que la sostenibilitat deixi de ser una cosa abstracta o invisible i es converteixi en una experiència real, transparent i compartida".
Aquest projecte emprenedor s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 11, ciutats i comunitats sostenibles; 12, producció i consum responsables, i 13, acció pel clima.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
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A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
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