Beques per incrementar el nombre de professionals titulats en l'àmbit de la filologia catalana
Ajuts impulsats pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya per fomentar els estudis de grau de Llengua i Literatura Catalanes i contribuir a incrementar el nombre de professionals titulats en aquest àmbit. Les beques donen suport a estudiants que comencen aquests estudis a la UOC.
La beca consisteix en un ajut econòmic destinat a afavorir l'accés al grau de Llengua i Literatura Catalanes i la continuïtat d'aquests estudis. L'import i les condicions s'estableixen en cada convocatòria.
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud mitjançant el portal Tràmits de la Generalitat de Catalunya i aportar la documentació requerida per la convocatòria.
La convocatòria estableix el període de presentació de sol·licituds, la resolució de la concessió i la resta de terminis rellevants. Consulta la convocatòria vigent abans de començar el tràmit.
Els programes de la UOC es fan en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el vostre espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Per saber més sobre el model educatiu consulta aquí.
Les condicions de participació, els requisits, els criteris d'adjudicació, les incompatibilitats i les obligacions de les persones beneficiàries es regulen mitjançant les bases de la convocatòria publicades per la Generalitat de Catalunya. En cas de discrepància, preval el contingut de les bases oficials.