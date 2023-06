La quantitat individual de la beca cobreix el 100% de l'import de la matrícula, ja sigui del programa d'especialització, del curs d'idiomes, de l'assignatura lliure o del curs professionalitzador de la UOC que hagueu escollit cursar.

La bonificació no serà aplicable a l'import que s'ha d'abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes de la UOC.

Tanmateix, la bonificació només s'aplicarà al semestre acadèmic objecte de les bases, i per tant, no es podrà posposar, ajornar o fraccionar per a posteriors semestres.