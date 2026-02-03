Beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides
Les beques per a persones refugiades, sol·licitants d'asil apàtrides estan adreçades a aquelles persones que tingueu la condició de refugiades, demandants d'asil o apàtrides. Es convoquen 18 beques per cobrir l'import de matrícula de diversos programes pel primer semestre del curs 2026-2027.
Termini sol·licitud tancat.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades a l'e-tauler de la UOC.
- ● sis [6] ajudes a l’estudi per a diplomes d’expert,
● cinc [5] ajudes a l’estudi per a cursos professionalitzadors,
● tres [3] ajudes a l’estudi per a cursos d’idiomes,
● tres [3] ajudes a l’estudi per a assignatures lliures,
● una [1] ajuda a l’estudi per a cursos de programació
A aquestes beques hi podeu optar aquelles persones que compliu els següents requisits:
Ser majors de 18 anys.
Tenir la condició de persona refugiada, sol·licitant d'asil o apàtrida a data de presentació de les sol·licituds.
Tenir accés regular a Internet i disponibilitat d'ordinador o portàtil
- Disposar de competències en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a nivell mig.
- Trobar-se en situació de necessitat econòmica que impossibiliti fer-se càrrec dels costos de matrícula del curs.
- En el cas d'optar a un diploma d'expert, curs profesionalizador, curs de programació o assignatura lliure s'haurà de tenir en compte l'idioma de docència i tenir un coneixement i un domini equivalent, com a mínim, al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Hauran de tenir-se presents les consideracions especificades en l'annex I per a cada programa.
- En el cas d'optar a un diploma d'expert, s'haurà de tenir present que és necessari acreditar que es disposa d'una titulació universitària prèvia o d'experiència laboral o professional amb nivell competencial equivalent al nivell de grau. Per a més informació, consultar l'article 4, apartat 2.b.i. (Documentació específica i obligatòria segons el curs).
Una mateixa persona podrà ser adjudicatària un màxim de 4 edicions comptades des de la seva primera adjudicació. Les següents postulacions seran rebutjades.
Quedaran excloses de les presents ajudes aquelles persones que s'hagin presentat a altres beques que ofereix la UOC.
L'òrgan de selecció valorarà les candidatures de les persones que compleixin amb els requisits i puntuarà la carta de motivació amb un màxim de 8 punts.
L'import de la beca cobreix el 100% de l'import de la matrícula, del diploma d'expert, curs profesionalizador, curs d'idiomes, assignatura lliure o curs de programació que la persona beneficiària vulgui cursar durant el primer semestre del curs acadèmic 2026-2027.
La bonificació no serà aplicable a l'import que s'ha d'abonar en segones i posteriors matrícules d'un mateix crèdit, ni serà acumulable a altres descomptes de la UOC.
Tanmateix, la bonificació només s'aplicarà al semestre acadèmic objecte de les bases, i per tant, no es podrà posposar, ajornar o fraccionar per a posteriors semestres.
Per sol·licitar una beca per a persones refugiades, sol·licitants d'asil o apàtrides, seguiu els següents passos:
Ompliu el formulari de sol·licitud de beca.
En el formulari es trobessin les instruccions sobre la documentació requerida (bases de la convocatòria disponibles en la seu electrònica).
A) Documentació comuna i obligatòria per a tots els cursos:
1. Documentació identificativa en la data de presentació de sol·licituds (cal aportar algun dels documents indicats):
- Resguard de presentació de sol·licitud de protecció internacional (fulla blanca o targeta blanca).
- Document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional (targeta vermella).
- Document que reconegui legalment l'estatut de refugi, la protecció internacional, la protecció subsidiària, la protecció temporal o l'apatridia.
- Document nacional d'identitat.
2. Declaració jurada que acrediti la situació de necessitat econòmica que impossibiliti a la persona candidata fer-se càrrec dels costos de matrícula del curs. S'adjunta el model en l'annex II d'aquesta convocatòria.
3. Carta de motivació d'un mínim de 350 paraules en la qual la persona candidata indiqui necessàriament els aspectes exposats en l'annex III d'aquesta convocatòria.
4. Per a les persones candidates que optin a un qualsevol curs (excepte els cursos d'idiomes) la docència dels quals sigui en espanyol:
- Si procedeixen de països o zones geogràfiques on l'espanyol és l'idioma oficial o el seu nivell d'espanyol és equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma. Solament hauran d'adjuntar la documentació anteriorment citada en el formulari corresponent.
- Si no procedeixen de països o zones geogràfiques on l'espanyol sigui l'idioma oficial o el seu nivell d'espanyol no és equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), hauran d'acreditar-ho mitjançant la realització de la prova de nivell d'espanyol: https://www.cervantes.to/es/test_inicial.html.
Hauran d'adjuntar una captura de pantalla del resultat de la prova en el formulari corresponent.
5. Per a les persones candidates que optin a qualsevol curs (excepte els cursos d'idiomes) la docència dels quals sigui en anglès:
- Si procedeixen de països o zones geogràfiques on l'anglès és l'idioma oficial o el seu nivell d'anglès és equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), no hauran d'acreditar el nivell de coneixement de l'idioma. Solament hauran d'adjuntar la documentació anteriorment citada en el formulari corresponent.
- Si no procedeixen de països o zones geogràfiques on l'anglès sigui l'idioma oficial o el seu nivell d'anglès no és equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), hauran d'acreditar-ho mitjançant la realització de la prova de nivell d'anglès: https://cv.uoc.edu/app/placementtest2/index.php?lang=es
Hauran d'adjuntar una captura de pantalla del resultat de la prova en el formulari corresponent.
B) Documentació específica i obligatòria segons el curs:
A més de la documentació comuna, les persones interessades hauran de presentar la següent documentació específica segons el programa al qual optin:
1. Diplomes d'expert:
- La persona candidata pot acreditar l'accés a un Diploma d'expert si compleix algun dels següents requisits d'accés:
*Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un títol expedit per una institució d'educació superior que pertanyi a un estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a accedir a ensenyaments oficials de màster.
- Si es disposa d'un títol universitari oficial espanyol, lliurar la fotocòpia compulsada o notariada d'aquest. Aquest document pot ser substituït per la constància del registre de títols universitaris del Ministeri, o per la còpia notariada o compulsada, o pel document en arxiu electrònic amb validació digital vigent consignada per un organisme competent. També serà vàlid el certificat substitutori del títol o el Suplement Europeu al Títol.
- Si el títol ha estat expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, ha de presentar-se la fotocòpia compulsada o notariada del Diploma Supplement o bé la fotocòpia compulsada o notariada del títol juntament amb un certificat expedit per la universitat que acrediti que la seva titulació dona accés a estudis de màster al país d'origen del títol. Les còpies compulsades o notariadas poden substituir-se pel document en arxiu electrònic amb validació digital vigent emesa per un organisme competent.
*Estar en possessió d'una titulació emesa per una institució d'educació superior aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior i que tingui la declaració d'equivalència o l'homologació amb el títol universitari oficial espanyol que correspongui.
-En aquest cas, ha de lliurar-se la fotocòpia compulsada o notariada de la credencial de la declaració d'equivalència o d'homologació expedida pel ministeri competent en matèria d'educació, o bé el document en arxiu electrònic amb validació digital vigent consignada per un organisme competent.
*Estar en possessió d'una titulació emesa per una institució d'educació superior aliena a l'Espai Europeu d'Educació Superior i, sense necessitat d'homologació del títol, acreditar davant la Universitat un nivell de formació equivalent als corresponents títols oficials espanyols, i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
- En aquest cas, ha de lliurar-se la fotocòpia compulsada o notariada del títol d'educació superior i de la certificació acadèmica o document oficial que acrediti que el títol d'educació superior permet l'accés a ensenyaments de postgrau al país d'expedició del títol.
- Si la documentació ha estat expedida per un estat que no sigui membre de la Unió Europea, ha de presentar-se correctament legalitzada per via diplomàtica o, si és el cas, mitjançant la postil·la del Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961.
- Si la documentació original no està en llengua catalana, espanyola o anglesa, ha de lliurar-se traduïda oficialment per un traductor jurat, per una representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger o per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país d'origen del document o del qual sigui ciutadà l'estudiant.
En el cas de no disposar d'un títol universitari oficial, es podrà accedir mitjançant l'acreditació d'experiència laboral o professional amb un nivell competencial equivalent a la formació acadèmica de grau. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant el document d'autoinforme disponible en l'annex IV i qualsevol altre document que el pugui complementar: informe de vida laboral, CV, cartes de referència, etc.
2. Cursos d'idiomes:
- Si la persona candidata opta a nivells inicials A1 o A1.1, no serà necessari aportar documentació acreditativa del nivell de coneixement de l'idioma.
- En el cas d'optar als nivells següents a l'A1 o A1.1, serà necessari enviar la captura de pantalla de la prova de nivell corresponent a l'idioma al qual opta per a identificar el nivell que es matricularà la persona candidata en cas d'obtenció de la beca:
- Prova de nivell de català: https://cv.uoc.edu/app/placementtest_ca/index.php
- Prova de nivell d'anglès: https://cv.uoc.edu/app/placementtest2/index.php?lang=es
- Prova de nivell de francès: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/testniveau_es/index.html
- Prova de nivell d'alemany: http://materials.cv.uoc.edu/continguts/testnivelaleman_es/index.html
S'haurà d'adjuntar la documentació anteriorment citada en el formulari corresponent.
3. Cursos professionalitzadors: no es requereix presentar documentació específica.
4. Assignatures lliures: no es requereix presentar documentació específica.
5. Cursos de programació: no es requereix presentar documentació específica.
C) Documentació addicional de caràcter no obligatori (opcional):
De manera addicional i no obligatòria, si la persona candidata considera que pot aportar una altra documentació addicional d'interès i vinculada a la seva candidatura (no s'acceptaran documents no vinculats), pot adjuntar-la a la resta de la documentació requerida.
Si la persona candidata presenta documentació addicional no obligatòria, ha d'explicar per què està vinculada a la seva candidatura en la carta de motivació. La documentació sense justificació no serà validada. A més, aquesta documentació haurà de ser presentada conjuntament amb la documentació anteriorment citada.
Són exemples d'aquesta documentació addicional, entre altres:
- Diplomes o certificats de cursos.
- Certificats de voluntariat.
- Carta de recomanació d'ONG que ofereixi suport a persones refugiades (amb data posterior a la publicació d'aquesta convocatòria. S'adjunta un guió orientatiu en l'annex V).
- Curriculum vitae (CV).
Quedaran excloses de les presents beques i de futures edicions aquelles persones que hagin presentat cartes de motivació plagiades d'altres persones candidates.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 13 de maig de 2025, inclusivament. Es realitzaran entrevistes obligatòries, que podran ser per videotelefonada o telefòniques, segons l'elecció de la persona candidata. Aquestes entrevistes es realitzaran únicament a les persones susceptibles de ser adjudicatàries de manera provisional amb la finalitat d'assegurar que compleixen amb els requisits. En el cas de detectar incoherències, es restarà un màxim de quatre [4] punts de la carta de motivació.
En el cas de no localitzar a la persona preseleccionada després de tres (3) intents de contacte, es descartarà la seva candidatura. Les entrevistes es realitzaran entre els dies 30 de maig i 18 de juny de 2025 (tots dos inclusivament).
- 17 de maig de 2026: Data límit per postular a la beca.
- Del 25 de maig al 12 de juny de 2026: Entrevistes telefòniques a persones preseleccionades.
- 19 de juny de 2026: Publicació del llistat provisional de persones seleccionades en l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 20 al 23 de juny de 2026: Termini de presentació d'al·legacions.
- 01 de juliol de 2026: Publicació del llistat definitiu de persones seleccionades en l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
- Del 02 de juliol al 12 de juliol de 2026: Període per a la formalització de la matrícula.
Els cursos de la UOC es fan en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual on trobareu les aules, el vostre espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
Per saber més sobre el model educatiu consulta aquí.
En el cas de les especialitzacions, les assignatures lliures i els cursos professionalitzadors, la docència es fa en castellà o anglès, depenent del programa. En el cas dels cursos profesionalizadores i els cursos de programació la docència es realitza únicament en espanyol. L'idioma de docència dels cursos d'idiomes dependrà de l'idioma seleccionat.