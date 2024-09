La UOC (Universitat Oberta de Catalunya) es continua consolidant en els rànquings d'universitats a escala mundial, i destaca en diverses classificacions internacionals que avalen la qualitat de la seva educació, l'ocupabilitat del seu estudiantat, el prestigi del seu professorat i l'impacte en la recerca. A més, és la universitat en línia més ben valorada a Espanya. A continuació, et presentem els assoliments més recents de la UOC en els millors rànquings del món.

La UOC, entre el 7 % de les millors universitats del món

En el World University Rankings 2024, la UOC es posiciona entre el 7 % de les millors universitats del món, i manté una puntuació similar a la de l'any anterior. El Center for World University Rankings (CWUR) situa la UOC en el lloc 1.582 a escala mundial, el 534 a Europa i el 47 a Espanya. Aquest rànquing destaca especialment l'ocupabilitat del seu estudiantat i la qualitat del seu professorat. La UOC obté una puntuació global de 67,7, lleugerament superior a la de l'any passat.



La UOC, la universitat en línia més ben valorada de l'Estat

El Ranking CYD 2024 també subratlla l'excel·lència de la UOC, especialment en l'àmbit de la recerca. La Universitat manté els mateixos indicadors de rendiment alt que l'any 2023, i obté un total de 36 indicadors, 11 dels quals són de màxima puntuació. En aquest context, la UOC supera altres universitats en línia de l'Estat espanyol, i es consolida com la més ben valorada en aquesta modalitat educativa. En recerca, la UOC sobresurt en indicadors com l'impacte de publicacions i els trams de recerca.

La UOC, entre les 200 millors universitats joves del món

La classificació de Times Higher Education per a universitats joves (Young University Ranking 2024) situa la UOC entre les 200 millors del món i la sisena millor d'Espanya. Aquesta avaluació es basa en àrees com la docència, la recerca, l'orientació internacional i la indústria, en què la UOC ha obtingut puntuacions notables. Aquest reconeixement reflecteix la capacitat de la Universitat per oferir educació superior de qualitat malgrat la seva relativa joventut.

El millor MBA en línia de parla hispana del món és de la UOC

Finalment, el programa Executive MBA de la UOC ha estat reconegut, per sisè any consecutiu, com el millor MBA en línia de parla hispana del món, segons el rànquing FSO 2023. Aquest assoliment, basat en una avaluació exhaustiva de més de 200 institucions i en enquestes a milers d'estudiants i graduats, destaca l'excel·lència del programa i el compromís de l'equip docent i de gestió. L'MBA de la UOC prepara professionals per liderar en innovació i negocis internacionals, i es consolida com una opció preferent per a aquelles persones que busquen avançar en les seves carreres.



Si vols estudiar a la UOC, estaràs triant estudiar a la universitat en línia més ben valorada d'Espanya, que no només es manté en posicions destacades en diversos rànquings internacionals, sinó que també continua millorant i adaptant-se a les demandes educatives globals, així com reafirmant el seu compromís amb l'excel·lència acadèmica i la formació integral del seu estudiantat.