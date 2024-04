Diploma d'Expert de Projectes d'Adquisició i Integració de TI

El curs d'expert de Projectes d'adquisició i integració de TI s'estructura en dues assignatures.

Projectes d'adquisició de TI: aquesta assignatura analitza les diferents alternatives existents entre la provisió interna i l'externalització total per a aconseguir dotar les organitzacions dels serveis de TI que necessita.

S'hi defineix la problemàtica que es planteja una organització en el moment de decidir com dotar-se dels serveis de TI que necessita. S'hi analitzen les diferents alternatives existents entre la provisió interna i l'externalització total, els avantatges i inconvenients, les seves especificitats segons el tipus de servei SI/TI, i segons el tipus i sector al qual pertany l'organització. I tot això considerant les propostes dels marcs de referència orientats a aquesta tasca d'aprovisionament (com, per exemple, CMMI-ACQ).

D'altra banda, les necessitats d'adquisició de TI poden i han de plantejar-se en si mateixes com a projectes de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Continguts:

Conceptes d'aprovisionament de serveis, sistemes i tecnologies de la informació (SSTI) El cicle de l'aprovisionament i els marcs de referència La complexitat de l'aprovisionament en un cas real Especificitats de l'aprovisionament segons els tipus d'SSTI

Projectes d'integració de TI: aquesta assignatura aborda els processos que segueixen les organitzacions per aconseguir tant la seva integració de processos com la seva integració organitzativa. Això no pot fer-se al marge de la integració dels seus sistemes informàtics (ERP, CRM, SCM, BI...), aspecte que analitzarem i posarem en pràctica en el context de certs marcs de referència (com, per exemple, TOGAF).

Aquests sistemes informàtics gairebé sempre s'han obtingut externament, per la qual cosa són diversos en tipologia i possibilitats principals. Part d'aquesta assignatura es dedicarà a l'anàlisi d'aquesta diversitat.

D'altra banda, les necessitats d'integració de TI poden i han de plantejar-se en si mateixes com a projectes de TI, plantejament que es treballarà també en aquesta assignatura.

Continguts: