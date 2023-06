Diploma de Postgrau de Cooperació Internacional al Desenvolupament (UOC, Creu Roja)

Estaríem parlant d'un escenari complex, en què és important tenir en compte coneixements interdisciplinaris no solament dels aspectes tècnics i de gestió, sinó també d'altres que tractin directament el context i les seves persones. El postgrau de Cooperació internacional al desenvolupament s'esforça per aportar aquests coneixements, recollint en aquest propòsit les bases i les metodologies per a treballar el desenvolupament humà i les capacitats de les persones. Amb aquesta finalitat, s'estructura en dues especialitzacions: la primera se centra més en els aspectes tècnics de tot el cicle de la gestió de projecte. La segona se cenyeix a altres aspectes fonamentals com la participació, els sectors clau de treball o l'associació per al desenvolupament.



Contingut

Tècnic en gestió de projectes de desenvolupament

Tècnic de projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Per a conèixer la nostra ac...