L’acord entre aquestes dues entitats universitàries l’han signat avui Josep A. Planell, rector de la UOC, Robin Gravina, responsable de Desenvolupament de Cambridge English Language Assessment per a Espanya i Portugal, en nom de Saul Nassé, conseller executiu de Cambridge English Language Assessment, i Mary Jane Pratt, directora del Centre d’Exàmens Girona (ES780), que s’ocuparà de l’administració i l’organització dels exàmens.

Els alumnes de la UOC podran fer a la mateixa Universitat els exàmens Cambridge English per a obtenir els certificats Preliminary, First, Advanced i Proficiency, corresponents als nivells B1, B2, C1 i C2 d’anglès. Aquests són els certificats d’anglès de la Universitat de Cambridge més coneguts i demanats en el món universitari i empresarial, i estaran disponibles per a tota la comunitat educativa que forma part de la UOC. A més, els alumnes podran accedir al curs «Cambridge English: First» durant aquest any, i per a l’any vinent la UOC planeja oferir un curs de preparació per a l’examen del nivell Advanced.

Josep A. Planell, rector de la UOC, va assenyalar que «considerem els idiomes, i concretament l’anglès, una habilitat indispensable per a l’èxit professional dels nostres alumnes». I va afegir: «Estem orgullosos de poder-los facilitar l’accés a uns certificats reconeguts internacionalment, amb els quals no trobaran fronteres en el seu desenvolupament professional i personal».

Per a Joseph Hokins, director del Centre d’Idiomes Moderns de la UOC, l’acord significa «un complement molt atractiu a la nostra oferta formativa perquè els estudiants que aprenen anglès amb nosaltres puguin acreditar els seus coneixements davant del sector públic i privat».

Al seu torn, Robin Gravina, responsable de Desenvolupament de Cambridge English Language Assessment a Espanya i Portugal, va afirmar: «Ens sentim orgullosos de tenir la Universitat Oberta de Catalunya entre els centres d’ensenyament superior que ofereixen els nostres exàmens als seus alumnes. El fet que puguin obtenir a la mateixa universitat els certificats de Cambridge English fa palès el compromís de la UOC amb els seus estudiants i el seu futur laboral i acadèmic».

Cambridge English és membre fundador d’ALTE (Associació Europea d’Examinadors de Llengües) i expedeix títols que demostren els coneixements de la llengua anglesa d’acord amb els nivells establerts en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): del B1 al C2, els nivells més demanats. A més, els seus certificats són reconeguts per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Amb aquest acord, la UOC subratlla el seu compromís amb el futur laboral i acadèmic dels seus candidats, ja que els certificats de la Universitat de Cambridge s’accepten com a prova del domini de la llengua anglesa en més de vint mil institucions, entre universitats, empreses i organismes oficials d’arreu del món.



Sobre Cambridge English Language Assessment

Més de cinc milions de persones obtenen cada any els certificats de Cambridge English Language Assessment —departament de la Universitat de Cambridge— en 135 països i són reconeguts per més de vint mil departaments governamentals, universitats i ocupadors arreu del món.

Un programa de pilotatge i validació extens assegura que les preguntes i les tasques proposades en els exàmens determinen amb exactitud els coneixements reals de les persones avaluades. El compromís de Cambridge English Language Assessment amb l’excel·lència se sustenta en un equip permanent de prop de tres-centes persones i en més de deu mil examinadors especialistes.



Sobre el Centre d’Idiomes Moderns de la UOC

Amb el Centre d’Idiomes Moderns, la UOC vol satisfer la necessitat d’una societat que assisteix al creixement de la mobilitat universitària, l’intercanvi global de béns i serveis, i els contactes interculturals. L’oferta d’anglès, francès, alemany, xinès, japonès, espanyol i català s’actualitza i amplia constantment per a millorar les capacitats comunicatives dels estudiants en aquestes llengües.