La UOC celebra la seva jornada d'emprenedoria

Graduats, estudiants, investigadors, professors, tutors i treballadors de gestió de la Universitat. Qualsevol persona de la comunitat UOC pot presentar un projecte emprenedor a la convocatòria de l'SpinUOC, impulsada des de la plataforma Hubbik. Després de mesos de preparació, la vuitena edició d'aquest programa anual d'emprenedoria viurà la seva final l'1 d'octubre, a partir de les 19.00 h, a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm. Tot i que no és possible assistir-hi físicament, a causa de la pandèmia, es podrà seguir per streaming, fent una inscripció prèvia en aquest enllaç, i també comentar-la per Twitter amb l'etiqueta #SpinUOC.

«L'SpinUOC representa la voluntat de la Universitat de catalitzar el coneixement de la seva comunitat a favor de l'emprenedoria com a motor de progrés econòmic i social», apunta Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC. «Davant de l'evolució ràpida i complexa del mercat de treball i tenint present que l'educació, per si sola, no garanteix la inserció laboral de les persones, les universitats han de procurar que els seus graduats estiguin preparats per decidir i gestionar la seva carrera professional», afegeix. Segons la vicerectora, la cita de l'1 d'octubre «és el colofó del programa d'impuls a l'emprenedoria que la UOC -que aviat celebrarà el seu 25è. aniversari- posa a disposició de la seva comunitat per fer realitat els seus projectes de negoci».

Així, l'esdeveniment és una ocasió especial per descobrir iniciatives innovadores de primera mà, presentades pels seus propis protagonistes, oberts a establir sinergies amb persones i organitzacions interessades. Des del 2013, 68 projectes han estat finalistes en les diverses edicions de l'SpinUOC. L'1 d'octubre es donaran a conèixer de manera innovadora i amb un temps limitat, poc més de cinc minuts per projecte, les vuit iniciatives que en aquesta ocasió han arribat a la jornada final. Els seus impulsors presentaran els projectes respectius, entre els quals seran atorgats tres premis: al millor projecte emprenedor, amb una dotació de 3.000 euros; el Ramon Molinas Foundation a la iniciativa amb un impacte social més gran i un tercer premi a la millor presentació, dotats amb 2.000 euros cadascun. Dinamitzaran l'acte el comunicador Òscar Dalmau i l'actriu Agnès Busquets, i, a més de música en directe, hi haurà connexions amb la UOC a Madrid i a Llatinoamèrica.

«El món s'està transformant, les relacions econòmiques i socials estan en procés de canvi permanent i això fa de l'emprenedoria una oportunitat de desenvolupament professional», apunta Fitó. «Cal, però, vetllar perquè el resultat d'aquest procés emprenedor tingui el màxim de possibilitats de creixement i viabilitat futura, i, per això, la UOC posa la seva comunitat al servei d'aquest acompanyament a les iniciatives emprenedores», afegeix la vicerectora.