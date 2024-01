La primera universitat en línia del món fa 25 anys sent un referent mundial en aprenentatge en línia de qualitat

Nascuda com a nadiua digital ara fa 25 anys, quan només un 0,4 % de la població mundial tenia accés a internet, el telèfon fix dominava, l'ADSL començava a caminar i Google ni tan sols existia, la UOC va capgirar l'educació superior gràcies a un model educatiu en línia asíncron. Era el curs 1995-1996, i uns 200 estudiants van confiar en aquesta nova institució per cursar Psicopedagogia o Ciències Empresarials, les dues úniques titulacions que s'oferien. Amb el rector Gabriel Ferraté al capdavant, la UOC va saber aprofitar una xarxa d'internet incipient per convertir-se en la primera universitat sense distàncies, amb la missió de formar persones al llarg de la vida. Vint-i-cinc anys més tard, amb més de 77.000 estudiants i més de 85.000 graduats, la UOC està d'aniversari, però no de celebració a causa de la pandèmia global que vivim. Una pandèmia que «exigeix reforçar el paper de la universitat com a node de creació, connexió i divulgació i fer-ho de manera doblement crítica i autocrítica», diu Josep A. Planell, el rector actual.

Una d'aquelles primeres estudiants del segon cicle de la llicenciatura de Psicopedagogia, Joana Pardo, recorda que abans de matricular-s’hi només havia fet servir l'ordinador com a processador de textos, però de seguida es va habituar a navegar pel Campus Virtual i a estudiar amb aquesta nova metodologia sense barreres d'espai i de temps.

Albert Vergés també va començar Ciències Empresarials amb el curs pilot del 1995, quan Windows 95 acabava de sortir. Per a Vergés, la UOC va esdevenir una oportunitat perquè moltes persones, com ell, es poguessin formar. Francesc Xavier Verdalet, un company de promoció, recorda que se sentien «alhora com a "conillets d'Índies", per allò de ser els primers del món a cursar estudis universitaris mitjançant internet, i uns privilegiats, per haver estat seleccionats entre un munt de peticions per fer-ho».