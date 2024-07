En l'àmbit rural, la ciutat dels quinze minuts caminant es coneix com a territoris de 45 minuts. És a dir, zones on en 45 minuts a peu o en bicicleta els seus habitants puguin accedir a tot el que és necessari per a una bona qualitat de vida. El 85 % del territori espanyol es considera àrea rural, amb una densitat mitjana de 17,7 persones per quilòmetre quadrat. En aquesta extensa i despoblada Espanya rural, "s'estima que el 9 % dels municipis no compleixen amb la regla dels 45 minuts", assenyala Cristian Castillo Gutiérrez , professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i investigador del grup de recerca Sustainability, Management and Transport (SUMAT).

Per tal d'aproximar a la població rural un servei bàsic com és el de l'assistència sanitària d'atenció primària, Castillo ha liderat una recerca —amb investigadors de la UOC, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Politècnica de València (UPV)— que utilitza algoritmes per crear rutes eficients per a vehicles d'assistència mèdica. "D'aquesta manera, la població d'aquestes àrees, majoritàriament envellida i amb poc accés a transport públic, no s'ha de desplaçar fins a un centre mèdic", explica el professor de la UOC. En concret, l'estudi utilitza algoritmes d'encaminament, que són els encarregats de dissenyar les rutes més eficients segons paràmetres com les prioritats, els temps de visita i la distància dels desplaçaments. Els algoritmes creats són escalables i personalitzables.

En el desenvolupament dels algorismes i les proves computacionals posteriors hi han participat els investigadors Ángel A. Juan, catedràtic i investigador del Centre de Recerca en Gestió i Enginyeria de Producció (CIGIP) al campus d'Alcoi de la UPV, i Javier Panadero, professor titular del Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de la UAB. Tots dos coordinen el grup de recerca interuniversitari ICSO, així com la xarxa de recerca en transport i intel·ligència artificial.

Segons explica Ángel A. Juan, "els algorismes intel·ligents que desenvolupa el nostre grup de recerca són capaços de resoldre problemes d'optimització complexos, com els de trobar les millors rutes per a vehicles o, com en aquest projecte, contribuir a traçar aquestes rutes perquè totes les zones rurals puguin tenir accés a assistència sanitària". “Aquest treball ha estat molt gratificant, ja que ofereix eines d'Intel·ligència Artificial per millorar l'accés a l'assistència sanitària”, afegeix Javier Panadero, “i ha permès estendre i enfortir la col·laboració estreta entre les tres universitats participants, obrint la porta a seguir investigant en aquesta línia per seguir oferint eines que facilitin la vida a les persones que viuen a la denominada 'Espanya buida'”.