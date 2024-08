Un sector en expansió

Espanya té uns 30.000 punts de càrrega elèctrica per a vehicles, un terç dels quals es van instal·lar l'any passat. Ja hi ha més de 300.000 cotxes que hi poden accedir, però tan sols representen un 3 % del parc total de vehicles, de manera que el creixement per als anys vinents es preveu espectacular. Segons Rodríguez i Batista, "per al 2030 es calcula que només a Europa hi haurà 45 milions de vehicles elèctrics que requeriran una xarxa de gairebé set milions d'estacions de càrrega elèctrica. Això és aproximadament el 1300 % més del que hi ha ara mateix instal·lat al continent, de manera que el creixement del sector serà brutal".

Aquest desenvolupament previsible conjuga perfectament amb una de les característiques intrínseques de SmartMôob, l'escalabilitat. "La nostra plataforma no és un programari per instal·lar a cada estació de càrrega, és un servei al núvol i això fa que sigui una solució perfecta per garantir una escalabilitat molt fluida a les empreses que vulguin créixer a qualsevol ritme", apunta Doro Rodríguez. De moment, SmartMôob vol establir-se en el mercat català per fer més endavant el salt a escala estatal i europea.

Aquest projecte emprenedor afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 9 de l'ONU: Indústria, innovació i infraestructura.