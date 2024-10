Una de les grans novetats formatives de la UOC en el seu trentè aniversari són les microcredencials , unes formacions de curta durada que ofereixen a la ciutadania una via per desenvolupar i acreditar competències professionals i compartir-les amb ocupadors mitjançant el currículum o les xarxes socials. Són la gran aposta formativa de la Universitat per promoure l'ocupabilitat, i prop de 600 persones començaran avui, 16 d’octubre, una de les 64 microcredencials. D'aquestes, més de la meitat s'han matriculat a les altres novetats formatives de la Universitat: 175 a l' Escola de Programació i 142 al UOC Skills Lab per fer formació d'habilitats toves (soft skills). Aquests cursos breus també se certifiquen amb una microcredencial.

Les microcredencials més sol·licitades han estat la de Programació en Python , Mediació , Programació en JavaScript , Protecció de la Infància i l'Adolescència contra la Violència , Intel·ligència Artificial Generativa i la seva Aplicació en l'Educació i Intel·ligència Emocional, nivell B1 (nivell intermedi) .

Les microcredencials són certificacions que validen els resultats de l'aprenentatge obtinguts en experiències formatives de curta durada, de fins a 6 crèdits, com ara un curs o un seminari breus. Estan especialment dissenyades per acreditar competències professionals, que a partir de certificacions digitals proporcionen tota la informació necessària per demostrar el desenvolupament d'aquestes competències i alhora les poden compartir amb ocupadors mitjançant el currículum o les xarxes socials, com ara LinkedIn, entre d'altres.

Aquestes formacions de curta durada permeten desenvolupar competències clau amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat, formar-se o actualitzar-se en perfils professionals de futur (reskilling i upskilling), o bé d'adquirir habilitats en relació amb els reptes actuals i futurs de la societat, ja sigui en la transició digital, la transició ecològica o altres reptes socials com l'envelliment, la migració i els refugiats o l'accés a l'educació.