Recerca en IA i analítiques d'aprenentatge

"Experimentant amb mecanismes d'acompanyament basats en IA i evidències analítiques" és un dels projectes que ha obtingut suport en aquesta primera convocatòria dels ajuts de recerca interns de la UOC. Es tracta de LISFeed+, del professor David Bañeres, del grup de recerca SOM Research Lab de l'IN3 de la UOC i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT), i de la professora Anna Espasa, del grup de recerca Feed2Learn i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. L'estudi té com a objectiu millorar l'acompanyament dels estudiants durant el seu procés d'aprenentatge a través d'eines basades en evidències analítiques. Es pretén implementar un sistema d'alerta primerenca i un sistema d'empentes per guiar els estudiants en situacions de risc.

Un segon projecte treballa sobre la "implementació d'un assistent per al docent per proveir feedback immediat, formatiu i personalitzat mitjançant IA". El projecte és del professor David Garcia, del grup de recerca EduSTEAM i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT), i de la professora Nati Cabrera, investigadora del grup EduL@b i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. L'estudi investiga com la intel·ligència artificial pot millorar el retorn o feedback en l'educació superior. L'objectiu és contribuir al desenvolupament de noves eines per millorar l'experiència educativa dels estudiants a través de la utilització de la tecnologia d'intel·ligència artificial.

El tercer projecte impulsat per la UOC busca "com millorar el seguiment i l'avaluació de les discussions virtuals mitjançant les analítiques d'aprenentatge". Es tracta d'un estudi de la professora Teresa Romeu, del grup de recerca Edul@b i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (Psicologia i CCEE), i Javier Luis Cánovas, del grup de recerca SOM Research Lab i professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT). La iniciativa analitza les dinàmiques col·laboratives, especialment a través dels debats virtuals, una activitat comuna en moltes assignatures i que el model educatiu de la UOC promou. El docent ha de poder tenir accés a les dades en temps real per poder ajustar la trajectòria dels estudiants en risc de no assoliment dels objectius acadèmics, així com facilitar una avaluació correcta del seu desenvolupament. L'ús de dades en temps real també permetrà la utilització de sistemes intel·ligents per predir comportaments en l'estudiantat.

Aquests tres projectes d'investigació refermen la feina i el compromís de la UOC per l'ús innovador de la tecnologia per democratitzar l'accés a l'educació superior. Amb un enfocament interdisciplinari, la UOC fomenta la recerca de frontera sobre aprenentatge en línia, que abraci des de les ciències de l'educació fins a les tecnologies de la informació.

La recerca en aprenentatge en línia (e-learning) a la UOC contribueix a la millora contínua de la docència, i facilita la transferència de coneixement i promociona la innovació educativa, amb l'acompanyament i la col·laboració de l'eLearning Innovation Center de la UOC. L'objectiu principal és consolidar la recerca en aprenentatge en línia per treballar sobre els desafiaments globals de l'educació, tant dins com fora de la Universitat. D'aquesta manera, la UOC continua contribuint a la difusió de les millors pràctiques i solucions educatives innovadores.

Aquests projectes de recerca de la UOC afavoreixen l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS), 4, Educació de qualitat