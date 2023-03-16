La UOC i la Universitat d'Andorra oferiran dos nous bàtxelors conjuntamentEl nou acord també permetrà fer estades de recerca entre les dues institucions i tesis doctorals codirigides
La relació històrica entre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat d'Andorra (UdA) fa un pas més. Les dues institucions oferiran conjuntament dos nous programes acadèmics de primer cicle universitari: el bàtxelor de Ciència Política i el bàtxelor de Relacions Internacionals. La nova oferta formativa serà una realitat gràcies a un nou acord de col·laboració signat per la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i el rector de la UdA, Juli Minoves. La trobada ha tingut lloc aquest dimarts, 1 d'abril, a la seu de la UdA a Sant Julià de Lòria (Andorra).
Aquests nous programes virtuals permetran a l'estudiantat de les dues universitats obtenir el títol oficial de bàtxelor de l'Estat andorrà a través de la UdA, amb la superació de 180 crèdits, i el títol oficial de grau de l'Estat espanyol a través de la UOC, amb la superació de 66 crèdits addicionals.
Mobilitats de recerca
Així mateix, l'acord preveu incentivar la recerca, la transferència i l'emprenedoria del personal investigador de la UdA a la UOC i viceversa mitjançant estades de recerca que podran fer els doctorands i el personal investigador de les dues institucions, a més de la possibilitat de codirigir tesis doctorals. Alhora, el conveni inclou descomptes per al personal investigador de la UdA en cursos de recerca, transferència i emprenedoria de la UOC.
Durant la conferència de premsa posterior, els rectors de les dues universitats han subratllat l'excel·lent clima de cooperació existent, i han pogut constatar el bon funcionament del conveni de col·laboració vigent, que ja permetia les dobles titulacions entre la UdA i la UOC en els graus de Comunicació, de Dret, d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes. A més, el conveni possibilita l'oferta d'assignatures dels plans d'estudis de la UOC com a matèries optatives als plans d'estudis de la Universitat d'Andorra.
El rector de la UdA i la rectora de la UOC s'han trobat avui, 1 d'abril, a la seu de la UdA a Sant Julià de Lòria (Andorra), en el marc de diverses reunions de treball entre les dues institucions. Així mateix, s'han reunit amb el secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina.
Relació històrica
El vincle entre la UOC i la UdA és històric. L'any 1996 ja van signar un primer acord de col·laboració que permetia que l'estudiantat andorrà pogués obtenir, a més de la titulació andorrana, la titulació oficial espanyola. Més tard, el 2011, es va signar una addenda que incloïa un tracte de reciprocitat, és a dir, la possibilitat que l'estudiantat de grau de la UOC obtingués també una titulació de bàtxelor del sistema andorrà de 180 crèdits europeus.
El 2016, l'aliança va fer un pas endavant per facilitar que els estudiants de màster de la UOC poguessin obtenir també una titulació de màster andorrana, amb la UdA, i viceversa. Inicialment, es va començar aquesta oferta de dobles titulacions de màster per als programes de Direcció Executiva d'Empreses (MBA) i d'Enginyeria Informàtica, amb l'objectiu de fer-la extensiva de manera progressiva a altres titulacions.
La darrera trobada entre la rectora Fitó i el rector Minoves va tenir lloc l'octubre del 2024 a la seu de la UOC. Va ser aleshores quan es va començar a gestar l'acord signat avui a Andorra.