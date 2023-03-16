All-Voiced: una plataforma digital per transformar l'avaluació clínica de la veu a escala globalAmb més de 600 usuaris de 30 països, All-Voiced es posiciona com una eina digital de referència per a la millora de l'avaluació vocal
La seva creadora ha estat reconeguda recentment a escala internacional amb el Premi Hamdan de la Voice Foundation
Una sola veu pot dir moltes coses, però no sempre és fàcil d'avaluar. En l'àmbit de la logopèdia, valorar alteracions de la veu amb precisió continua essent un repte. Per això, Neus Calaf, professora col·laboradora del grau de Logopèdia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha creat All-Voiced, una plataforma digital dissenyada per oferir solucions innovadores a reptes clínics globals. Combina tecnologia i coneixement per millorar els processos d'avaluació vocal, facilitar la formació dels professionals i contribuir activament a la recerca en salut vocal. El projecte ha rebut el premi del públic i el premi de la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social de l'SpinUOC 2025, el programa d'emprenedoria de la Universitat.
La idea d'All-Voiced va néixer arran de l'experiència clínica de Calaf, que es trobava sovint amb una dificultat persistent: les valoracions auditivoperceptives de la veu —com sona i fins a quin punt està alterada— eren massa subjectives. En conseqüència, sovint no hi havia consens entre professionals. "Tot i tenir escales d'avaluació, trobava a faltar referents clars, i això em generava molta inseguretat com a professional", explica.
El problema es repetia a les aules, i també en recerca. "El CAPE-V, un instrument que estandarditza l'avaluació logopèdica de la veu, va representar un gran avenç respecte d'escales anteriors, però continuàvem sense disposar de referents que ajudessin a calibrar l'orella dels clínics", explica. "En un intent d'abordar aquesta mancança, vaig buscar plataformes per fer experiments perceptius, però cap s'ajustava al que necessitava", recorda. Va ser llavors que va decidir crear-ne una ella mateixa: va aprendre a programar des de zero, va construir el primer prototip... i ja no va parar.
“All-Voiced dona resposta a diverses necessitats: digitalitza i estandarditza l'avaluació vocal, i evoluciona cap a un ecosistema integrat que reuneixi en un sol espai diferents eines clíniques i que permeti simplificar encara més el procés”
Una eina versàtil per a la pràctica i el coneixement
Actualment, All-Voiced és una aplicació web que permet fer avaluacions estandarditzades de la veu. A més, ofereix exercicis d'entrenament amb retorn (feedback) immediat —tant individual com en sessions col·lectives per a estudiants—, recursos per a la docència i la recerca, i fins i tot jocs educatius. També construeix una base de dades col·laborativa de valoracions anonimitzades d'usuaris d'arreu del món. Els primers resultats d'aquest projecte van rebre el Premi Hamdan de la Voice Foundation.
El projecte va néixer com una eina per millorar l'avaluació perceptiva de la veu, i aquest aspecte continua essent, encara avui, un dels seus punts forts. Tot i això, es troba en plena transició cap a una concepció més àmplia i integradora de l'avaluació vocal, que combinarà altres dimensions clíniques i tecnològiques, inclosa la intel·ligència artificial. Aquesta evolució busca ampliar l'impacte de la plataforma tant en l'àmbit assistencial com en el de la recerca i la formació.
All-Voiced dona resposta a diverses necessitats: digitalitza i estandarditza l'avaluació vocal, i evoluciona cap a un ecosistema integrat que reuneixi en un sol espai diferents eines clíniques i que permeti simplificar encara més el procés. Paral·lelament, treballa per incorporar referents perceptius compartits i fomentar una pràctica clínica més fonamentada en l'evidència. També resol mancances en la formació universitària amb recursos pràctics i interactius, ofereix eines per al disseny i l'execució d'experiments en entorns de recerca, i promou una comunitat global que comparteix coneixement i consens científic.
Tot plegat es presenta en una interfície intuïtiva, accessible i adaptable a diferents idiomes i contextos professionals. El català és un dels idiomes disponibles, fruit de la recerca que Calaf va dur a terme en la seva tesi doctoral, centrada en l'adaptació i la validació bilingüe (català/castellà) del protocol CAPE-V. Aquest treball ha contribuït a situar el català dins el mapa internacional de la recerca i la pràctica logopèdica.
Creixement global i estratègia de futur
All-Voiced ja té més de 600 usuaris de 30 països diferents, principalment dels Estats Units, Espanya i el Canadà. És utilitzada per logopedes, docents, investigadors i estudiants de logopèdia, tant en l'àmbit formatiu com en recerca i pràctica clínica. Actualment, la plataforma funciona amb un model de semipagament (freemium): tots els recursos disponibles són gratuïts, però ja s'estan desenvolupant els primers serveis prèmium, adreçats a professionals que vulguin optimitzar l'ús clínic de la plataforma.
Sobre aquesta base, el projecte s'encamina cap a una nova etapa de creixement, que inclourà el desplegament de funcionalitats avançades i l'obertura de la plataforma a l'àmbit institucional, amb llicències col·lectives per a universitats, hospitals, clíniques i laboratoris de veu. Per fer-ho possible, Calaf busca finançament que permeti fer créixer l'equip i garantir una evolució tecnològica i organitzativa sostenible.
Crear per transformar: el motor que hi ha darrere d'All-Voiced
All-Voiced neix del coneixement acadèmic, però també d'una necessitat vital de crear. "Programar ha estat per a mi com descobrir un poder màgic: de cop, podia fer realitat tot el que havia imaginat per ajudar logopedes i pacients", afirma Calaf. El projecte, que va començar com una eina personal, s'ha convertit en una iniciativa amb impacte internacional i vocació transformadora. "L'SpinUOC ha estat clau per donar estructura i enfocament a aquest creixement. M'ha fet adonar que això no és només una idea: és un projecte amb vida pròpia, amb un gran potencial de transformació", conclou la creadora d'All-Voiced, que continua treballant perquè la seva plataforma contribueixi a una logopèdia més precisa, oberta i connectada.
Aquest projecte afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere; 9, indústria, innovació i infraestructura, i 10, reducció de les desigualtats.
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