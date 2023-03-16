Des d'avui torna a estar en marxa l'O2 Repositori UOC, amb un nou disseny integrat en un entorn consorciat. Actualment, és el segon portal més consultat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), només superat per la seva oferta formativa, fet que demostra la seva rellevància com a eina per facilitar l'accés i la difusió de la producció acadèmica i científica de la Universitat i garantir-ne la preservació.
Amb aquesta renovació no només s'ha actualitzat el programari, sinó que l'eina s'ha integrat en un entorn consorciat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), reforçant la seva capacitat de col·laboració i interoperabilitat. La migració tècnica s'ha dut a terme amb èxit, mantenint el posicionament SEO i assegurant la visibilitat òptima dels continguts als motors de cerca.
La integració en aquest entorn consorciat representa una millora significativa del servei, amb actualitzacions contínues del sistema, més eficiència davant l'increment d'activitat i una gestió optimitzada dels recursos tècnics.
Per la seva banda, Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria, apunta que “amb el nou O2, avancem en el desplegament del pla de ciència oberta, en consonància amb la Llei de la ciència de Catalunya i la LOSU. Confiem que aquesta iniciativa contribueixi a transformar el paradigma de la publicació científica i reforci el nostre compromís amb una ciència sense barreres”.
El director de l'Oficina de Ciència Oberta, Jordi Pallarès, afirma que "aquest canvi reforça la capacitat del repositori per adaptar-se a les noves necessitats de la comunitat investigadora i acadèmica, i representa un avenç significatiu per a l'obertura del coneixement, oferint al PDI i a l'estudiantat una plataforma més eficient i connectada".
Aquesta evolució ha estat possible gràcies a un treball col·laboratiu entre el personal tècnic del CSUC i el personal de diverses àrees de la Universitat, coordinat per Rosa Padrós. L'esforç conjunt ha permès consolidar una eina més eficient, accessible i adaptada a les necessitats de la recerca i la docència.
La UOC, compromesa amb el coneixement obert
La renovació de l'O2 Repositori UOC reafirma el compromís ferm de la Universitat amb la ciència oberta, tal com es determina en la seva Política institucional de coneixement obert. La UOC és oberta, i el seu repositori institucional n'és una peça clau: des del 2010, l'O2 recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert de la comunitat universitària. Amb aquesta eina, la UOC impulsa la visibilitat i l'impacte de l'activitat acadèmica i científica arreu del món, contribuint a una recerca més transparent, col·laborativa i accessible per a tothom.
Actualment, l'O2 ja compta amb més de 22.000 publicacions en accés obert, de les quals més de 15.700 corresponen a publicacions de docència, més de 5.300 a recerca i més de 1.300 a documents institucionals. A continuació, podeu consultar una infografia que il·lustra més detalladament la distribució d'aquestes publicacions: