Anaïs Borràs és una creadora de contingut present a Instagram i TikTok, que explica l'actualitat amb una base filosòfica i amb perspectiva de gènere. L'any 2024 va rebre el premi a Millor Creadora de Contingut Digital de Conscienciació Social. És graduada en Filosofia amb menció en Ètica i Filosofia política per la Universitat de Barcelona i actualment és estudiant del grau de Comunicació amb menció de Periodisme a la UOC. Així mateix, és periodista a la Directa i col·labora amb diversos mitjans com RAC1 o Onada Feminista, a més de formar part del col·lectiu Pantube.
Crees contingut amb perspectiva de gènere. Per què és important mirar la realitat amb aquest prisma?
Malauradament, vivim moltes injustícies i desigualtats pel simple fet de ser dones o ser persones feminitzades. És impossible, gairebé inevitable, analitzar l'actualitat sense aquesta perspectiva que gairebé totes les problemàtiques que ens afecten estan travessades per discriminacions de gènere.
L'any 2024 vas rebre el guardó a Millor Creadora de Contingut Digital de Conscienciació Social. Què ha suposat aquest reconeixement per a tu?
Va ser un dels primers reconeixements que vaig rebre per la meva tasca com a creadora de contingut i em va aportar seguretat i motivació per continuar creant contingut, i per sentir que la meva tasca arribava a la gent i que tenia un sentit més enllà d'estar a casa meva creant un contingut només per a mi. Vaig sentir, d'alguna manera, que el contingut podia ser rebut i valorat per altres persones. Va ser una motivació personal molt important.
Últimament, a les xarxes, estan augmentant molt els discursos d'extrema dreta. Com es podria reconduir la situació perquè els més joves no s'enganxin als discursos populistes d'aquests partits i quin paper hi tenen els creadors de contingut?
Malauradament, els discursos d'odi estan més presents a les xarxes i les plataformes no els aturen. Aquestes plataformes no són neutrals, pertanyen a uns propietaris molt concrets, que tenen unes inclinacions polítiques determinades favorables als discursos d'odi, per tant, no els aturen. No crec que sigui responsabilitat directa dels creadors de contingut aturar els discursos d'odi, ja que transcendeixen.
Crec que és difícil parlar en termes d'una batalla cultural i equitativa, perquè l'hegemonia o les plataformes faciliten aquests discursos. Tot i això, penso que és important estar a les xarxes defensant discursos que promoguin el respecte i la igualtat, i així, d'alguna manera, poder aportar una mica de l'altra perspectiva. Si bé no es podrà lluitar en condicions d'igualtat amb aquests discursos, és important que hi siguin i que hi hagi diversitat.
“És important estar a les xarxes defensant discursos que promoguin el respecte i la igualtat”
Sempre has fet contingut en català i en els últims anys està augmentant el nombre de creadors en llengua catalana. En alguna proposta de patrocini t'han posat com a condició fer-ho en castellà o en alguna llengua que no sigui el català? Has rebut crítiques per fer contingut en català?
Les crítiques són inevitables, especialment fent contingut en català. Per sort, actualment a mi no m'afecten massa. Vaig començar a fer contingut en català, però el català no és ni tan sols la meva llengua materna, i va ser una decisió molt conscient perquè considerava que era important la cultura en català i que hi hagués contingut a les xarxes. Hi ha hagut persones que han donat suport a aquesta decisió i d'altres que no.
El fet de crear contingut en català també m'ha portat moltes oportunitats. El meu contingut ha estat rebut per una comunitat de gent que sentia que feia falta i que, per tant, celebra el contingut en aquesta llengua i que m'ha rebut amb els braços oberts.
Quin ha estat el vídeo que més repercussió ha tingut? I el que t'ha agradat més fer?
El que més repercussió ha tingut, pel que fa a visites, va ser la polèmica a les xarxes amb un vídeo en resposta a unes declaracions sobre l'habitatge que va fer un creador de contingut. Aquest vídeo va ser rebut molt positivament, fet que em va donar molta esperança, perquè a vegades a les xarxes es consumeixen uns continguts no només de discursos d'odi, que també, sinó uns continguts desconnectats totalment de l'actualitat.
Tots els reportatges que estic fent per a la Directa, el mitjà de comunicació on treballo, també estan tenint molt bona rebuda i n'estic molt contenta.
Si haguessis de donar un missatge als joves que en un futur es volen dedicar al món de la creació de contingut en català, quin seria?
Els diria que ho facin, que creïn contingut a les xarxes. Abans es considerava que crear contingut era una cosa friqui, però ara mateix s'ha superat aquest prejudici i les xarxes són, per sort, un canal més de què disposem i que, en certa manera, és accessible per a totes.
Per tant, a qualsevol persona que tingui una necessitat com la meva de transmetre un missatge, sempre amb respecte, li diria que ho faci, que tiri endavant. A mi m'ha aportat moltes coses i també pot ser el seu cas.
Vas començar a estudiar periodisme, però ho vas haver de deixar per un tema de salut mental. Com recordes aquella etapa?
La recordo com una etapa dura. Vaig entrar a la carrera de periodisme amb moltes expectatives perquè ens generen tota aquesta narrativa que serà el millor moment de la teva vida i, amb aquesta pressió, molt fàcilment no sortirà bé. Això és el que em va passar a mi, no va sortir bé, no vaig processar bé el canvi, vaig passar per un moment d'ansietat bastant important i llavors vaig decidir que no podia continuar així i que calia prioritzar el fet d'estar bé abans que continuar amb uns estudis que em generaven un procés d'angoixa greu.
Després vas decidir estudiar filosofia a la Universitat de Barcelona. Què t'han aportat aquests estudis?
Deixo periodisme en un moment, no només d'ansietat, sinó de crisi existencial completa. Llavors descobreixo la filosofia, començo a llegir llibres sobre filosofia i, d'alguna manera, em salven i em retornen un cert sentit i decideixo tirar cap aquesta direcció, tot i que jo sempre havia volgut estudiar periodisme, però la filosofia, en certa manera, m'estava fent feliç i vaig decidir estudiar el grau.
La filosofia m'ha aportat una manera de veure i entendre la vida, la qual cosa penso que és molt important per comunicar, que és el que estic estudiant ara i a allò que m'estic dedicant. Molta gent pot pensar que no té res a veure la filosofia amb el periodisme i que, per tant, no té res a veure el que he estudiat primer amb el que ara estic fent professionalment; jo ho considero tot al contrari. M'ha aportat moltes eines per poder desenvolupar-les amb la comunicació.
Quina és la branca de la filosofia que t'interessa més?
Vaig especialitzar-me en ètica i política, i és el que més m'interessa, perquè m'agrada comunicar sobre qüestions socials i polítiques. Per tant, tinc l'especialització perfecta per entendre totes aquelles problemàtiques socials que, malauradament, són moltes i les puc entendre mitjançant aquesta formació en filosofia.
Per què fas el pas d'estudiar comunicació a la UOC?
Quan vaig acabar filosofia, vaig decidir que volia dedicar-me al periodisme i vaig reconnectar amb la voluntat que m'havia portat a estudiar periodisme en un primer moment, però que vaig haver d'abandonar per un problema de salut mental. Vaig tornar a connectar amb la necessitat de comunicar, entenent sempre la comunicació com a via de transformació social, i volia uns estudis que em permetessin aprendre, d'una banda, i de l'altra, una titulació que m'avalés professionalment per dedicar-me al periodisme.
Llavors vaig aconseguir la feina a la Directa i m'era impossible fer compatible la feina amb qualsevol altra formació acadèmica. Per tant, la UOC no només era la millor opció per mi, sinó que era l'única.