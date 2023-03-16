Experts internacionals debaten sobre l'aprenentatge amb IA i els avenços en tecnologia educativaLa UOC acull la 38a. edició d'EdMedia + Innovate Learning, que tindrà lloc entre el 19 i el 23 de maig
Professors, investigadors, acadèmics i altres professionals del sector debatran sobre innovació educativa i ús de les TIC en l'aprenentatge
La intel·ligència artificial aplicada a la docència, l'analítica de l'aprenentatge, l'educació oberta i a distància i la qualitat educativa seran alguns dels temes centrals de la 38a. edició d'EdMedia + Innovate Learning (EdMedia 2025). Aquest reconegut congrés internacional sobre innovació educativa i tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l'aprenentatge tindrà lloc del 19 al 23 de maig, acollit per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Organitzat per l'Associació per a l'Avenç de la Informàtica en l'Educació (AACE, per la sigla en anglès), el congrés tindrà lloc a l'edifici U del campus de la UOC, i reunirà més de 500 professionals de l'educació superior, investigadors i especialistes en tecnologia educativa procedents de més de 70 països. Per a Sarah Benson, directora d'operacions de l'AACE, "la UOC ha estat seleccionada com a seu d'EdMedia 2025 per la seva trajectòria pionera en educació digital i el seu lideratge global en innovació i tecnologia educativa".
EdMedia 2025 disposa d'un programa amb una gran diversitat d'activitats: presentacions de recerques, tallers interactius, exposicions de projectes innovadors i conferències magistrals. A més dels que ja s'han esmentat, els temes abordats inclouran la innovació en els mètodes d'avaluació, la creació de xarxes acadèmiques globals i la presentació de l'aliança OpenEU, un projecte pioner cap a una universitat paneuropea oberta, digital i interoperable, que promou trajectòries formatives flexibles i l'accés inclusiu a l'aprenentatge al llarg de la vida.
Per a Marcelo Fabián Maina, professor de la UOC i director del màster universitari d'Educació i TIC (E-learning), "acollir el congrés EdMedia 2025 suposa una oportunitat clau per reforçar el compromís de la UOC amb la recerca educativa de referència internacional". Per la seva banda, Susanna Tesconi, professora lectora de la UOC i també membre del comitè executiu del congrés, afegeix: "Aquesta trobada anual reuneix una comunitat global dedicada a l'estudi crític de les tecnologies digitals emergents i el seu impacte en l'aprenentatge, un àmbit central per a la nostra universitat".
Mirades internacionals per a una educació en transformació
En relació amb els keynote speakers, Tesconi afegeix que, "en aquest context, la participació de Sylvia Libow Martinez, coautora d'Invent to learn i figura destacada del moviment maker en educació, resulta especialment rellevant. El seu enfocament en el digital making, el prototipatge electrònic i les pràctiques de creació com a motor del pensament crític i de l'aprenentatge connecta plenament amb els temes clau del congrés. La seva aportació oferirà una mirada valuosa i inspiradora per a tothom que estigui interessat a repensar l'educació des d'una perspectiva experimental, col·laborativa i crítica".
Per la seva banda, Marcelo Fabián Maina, destaca "la presència del Dr. Bart Rienties, professor d'analítica de l'aprenentatge i director del programa de recerca en analítica de l'aprenentatge i disseny de l'aprenentatge a l'Institut de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta del Regne Unit". L'expert, que és el president de la Societat de Recerca en Analítica de l'Aprenentatge (SoLAR), la comunitat d'investigadors més important sobre aquesta temàtica, presentarà en la seva ponència els assistents digitals d'intel·ligència artificial que actualment estan disponibles de manera pública, com ara ChatGPT, i n'analitzarà l'ús des de la perspectiva de la privacitat de dades, la integritat acadèmica, la propietat intel·lectual i l'impacte en la qualitat de l'educació.
Completen el programa figures destacades com Svenia Busson, escriptora i cofundadora d'EdTech France i de l'Aliança Europea de Tecnologia Educativa, i Madalina Tincu, senior instructional designer de la Universitat Johns Hopkins, que parlarà sobre el disseny instruccional en l'era de la intel·ligència artificial.
A més, la celebració d'EdMedia 2025 a Barcelona també permetrà donar visibilitat a projectes de recerca i experiències docents de la comunitat acadèmica catalana i internacional vinculada a la UOC, que participarà activament en les diferents sessions.
El programa inclou, així mateix, els anomenats EdMedia Workshops, sessions centrades en temàtiques clau com la narrativa digital (digital storytelling), la intel·ligència artificial des d'una perspectiva interdisciplinària, el pensament computacional o les estratègies per millorar el posicionament en publicacions acadèmiques.
Juntament amb els continguts acadèmics, EdMedia 2025 oferirà espais per al treball en xarxa (networking) amb els EdMedia Social Events, una agenda social dissenyada per facilitar l'intercanvi d'idees i connexions professionals en un ambient relaxat i estimulant. Entre les activitats previstes, figuren una recepció de benvinguda amb una sessió de batucada a càrrec de SomLlacuna del Poblenou, un espai de benvinguda als nouvinguts (Newcomer Welcome), trobades de grups d'interès específics (SIG Meetings), una mostra de pòsters interactius, l'Emerging Scholars P.U.B.C.R.A.W.L., i una excursió al monestir de Montserrat. El congrés acabarà amb un brindis de clausura i la invitació a participar en l'edició del 2026.
Sobre EdMedia
Amb més de tres dècades d'història i nascut als Estats Units l'any 1987, EdMedia + Innovate Learning s'ha consolidat com un dels congressos acadèmics de més prestigi internacional en l'àmbit de la tecnologia educativa. Organitzada per l'Associació per a l'Avenç de la Informàtica en l'Educació, presidida per Theo Bastiaens —rector de la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL)—, aquesta cita anual reuneix investigadors, docents, responsables de polítiques educatives i professionals del sector per debatre sobre els reptes i les oportunitats que planteja la integració de la tecnologia en l'aprenentatge.
Al llarg de les 36 edicions anteriors, el congrés ha recorregut ciutats com Viena, Amsterdam, Vancouver o Nova York, i s'ha convertit en un fòrum global de referència per compartir recerques, bones pràctiques i experiències innovadores des d'una perspectiva crítica i multidisciplinària.
L'elecció de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com a seu d'EdMedia 2025 respon al reconeixement internacional de l'ecosistema educatiu i innovador de la ciutat, així com al posicionament de la UOC com a universitat líder en educació en línia i en recerca sobre aprenentatge digital.