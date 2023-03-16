La UOC celebra una trobada mundial sobre xarxes avançades, ciberseguretat i computació distribuïdaLa Universitat és la seu del Congrés AINA-2025 que, entre el 9 i l'11 d'abril, atraurà investigadors de tot el món especialitzats en xarxes i protocols de comunicació, IA i ciència de dades, seguretat digital i tecnologies distribuïdes
La trobada combina la presentació de 280 recerques científiques amb ponències i debats sobre els reptes actuals i futurs, com ara la sostenibilitat tecnològica, la confiança digital i la integració de sistemes distribuïts i ciberfísics
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) organitzarà (edifici U, al carrer del Perú, 52, de Barcelona), del 9 a l'11 d'abril, la 39a. edició de la Conferència Internacional sobre Xarxes d'Informació Avançades i Aplicacions, AINA-2025. Es tracta del congrés de referència a escala mundial, en què investigadors i professionals dels cinc continents compartiran els últims avenços en matèries com la intel·ligència artificial aplicada a xarxes, seguretat digital i computació distribuïda. AINA-2025 no només presentarà els darrers progressos científics en aquests camps, sinó que també fomentarà el debat sobre els reptes futurs en àrees com la seguretat, la IA i la sostenibilitat digital. El congrés que es farà a la UOC, doncs, ajudarà a consolidar Barcelona com a referent global en el camp de les tecnologies d'informació avançades.
Les xarxes avançades són infraestructures de comunicació d'alta capacitat que ofereixen connexions ràpides, segures i intel·ligents, i que integren tecnologies com la intel·ligència artificial, la computació distribuïda, la internet de les coses (IdC) i la blockchain. Es caracteritzen per la baixa latència, l'automatització, la seguretat millorada i l'eficiència energètica, unes propietats que faciliten aplicacions en telecomunicacions 6G, ciberseguretat, ciutats intel·ligents, salut digital i indústria 4.0, entre d'altres. Són xarxes clau per gestionar grans volums de dades en temps real i, per tant, la base sobre la qual es millora la connectivitat global i s'impulsa la transformació digital en diversos sectors.
“Un dels grans valors d'aquesta cita és que no només presenta els últims avenços científics, sinó que també permet als investigadors locals connectar amb experts internacionals i explorar línies de recerca i innovació noves”
"Organitzar un esdeveniment d'aquesta rellevància internacional posa en valor el compromís de la UOC per una recerca tecnològica i una innovació d'excel·lència. Aquest congrés és una oportunitat per connectar el nostre coneixement amb experts d'altres països i reforçar aliances en l'àmbit tecnològic", destaca Xavier Vilajosana, vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria de la UOC, membre del Wireless Networks Research Lab (WINE) i un dels general co-chairs d'AINA-2025. El congrés està organitzat en col·laboració amb el Fukuoka Institute of Technology i les darreres edicions s’havien fet al Canadà, Austràlia, el Brasil i el Japó.
Durant tres dies, la UOC serà l'escenari de la presentació d'uns 280 articles científics sobre una diversitat àmplia de temes. Entre les investigacions destacades hi haurà estudis relacionats amb l'ús de lablockchain per a la certificació de credencials, tècniques d'IA noves per a la detecció d'intrusions en xarxes o la computació energèticament eficient en IdC i xarxes distribuïdes.
Entre els ponents rellevants d'aquesta edició hi ha el professor Cecilio Angulo (Universitat Politècnica de Catalunya), Javier López (Universitat de Màlaga) i Farookh Khadeer Hussain (Universitat de Tecnologia de Sydney). Les seves intervencions exploraran alguns dels reptes i oportunitats que afronta el sector, com ara l'ús d'assistents cognitius en sistemes ciberfísics, l'estandardització de les rèpliques digitals i l'aplicació de la blockchain a la sostenibilitat, respectivament.
Un programa centrat en els reptes tecnològics de futur
AINA-2025 oferirà un ventall extens de conferències, tallers i sessions tècniques que abordaran els grans reptes tecnològics de les dècades vinents. Entre els temes clau d'aquesta edició destaquen:
- Intel·ligència artificial i xarxes: aplicacions d'IA i aprenentatge automàtic per a la seguretat en xarxes i la detecció d'amenaces.
- Informàtica al núvol i a la perifèria (edge computing): nous models per a la gestió eficient de dades en temps real.
- Internet de les coses (IdC) i sostenibilitat digital: xarxes de sensors, computació ecològica i estratègies per reduir l'impacte ambiental de la tecnologia.
- Blockchain i ciberseguretat: sistemes distribuïts per garantir la privacitat i la transparència en l'ús de dades digitals.
- Computació quàntica i xarxes d'alt rendiment: el futur de la computació distribuïda i els seus desafiaments en seguretat i escalabilitat.
Els articles que s'inclouen en els actes de la conferència cobreixen la teoria, el disseny i l'aplicació d'aquestes tecnologies avançades. Amb tot, Santi Caballé, catedràtic dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i program committee chair del congrés, destaca que "AINA-2025 no és tan sols una conferència tècnica, també és un espai on es defineixen les tendències que marcaran el futur de la computació en xarxa i la seguretat digital en els pròxims anys".
En aquest sentit, la seguretat i la sostenibilitat seran dos dels grans eixos temàtics d'AINA-2025. En relació amb la seguretat, el congrés inclourà debats sobre estratègies de protecció de xarxes, com ara l'ús d'IA per a la detecció d'amenaces i l'aplicació de la blockchain per a la seguretat i la transparència. A banda, també es presentaran estudis sobre sostenibilitat tecnològica, amb dades sobre eficiència energètica en xarxes, centres de dades verds i IdC sostenible. A més, s'abordarà com les rèpliques digitals i els sistemes autònoms intel·ligents ajudaran a optimitzar processos industrials amb menys impacte ambiental.
La IA, òbviament, tindrà un paper central en el congrés. S'han programat sessions dedicades a machine learning i deep learning aplicats a xarxes i seguretat informàtica, sistemes autònoms intel·ligents i presa de decisions distribuïda, IA per a xarxes 6G i l'ús de blockchain per a la gestió de credencials i identitats digitals.
Un format híbrid per a una audiència global
AINA-2025 ja té confirmada l'assistència presencial a la UOC de més de 130 experts internacionals procedents d'una vintena de països, amb una assistència significativa de congressistes d'Europa, Amèrica, Àsia i el nord d'Àfrica. Per facilitar la participació internacional dels qui no es poden desplaçar presencialment a Barcelona per diversos motius, el congrés es desenvoluparà en format híbrid, de manera que permetrà també la connexió en línia a través de videoconferències. Això garantirà una assistència encara més global i així, es podran conèixer a fons els resultats de les 280 publicacions acceptades per al congrés. "Un dels grans valors d'aquesta cita és que no només presenta els últims avenços científics, sinó que també permet als investigadors locals connectar amb experts internacionals i explorar línies de recerca i innovació noves", destaca Caballé.
Barcelona, un pol d'innovació tecnològica
La celebració d'AINA-2025 a Barcelona no és casualitat. La ciutat s'ha consolidat com un hub tecnològic de referència a escala internacional, amb un ecosistema acadèmic i empresarial ple d'entitats que, com la UOC, investiguen en àmbits com la intel·ligència artificial, la seguretat informàtica i la informàtica al núvol. Aquest congrés serà una gran oportunitat per als investigadors i professionals locals, ja que donarà visibilitat als grups de recerca catalans, fomentarà la col·laboració entre universitats i empreses tecnològiques i atraurà experts internacionals.
De fet, aquesta serà la segona vegada que aquest congrés se celebra a Barcelona. L'edició anterior, l'únic cop que s'ha fet a Espanya, va ser el 2013. Des de llavors, AINA ha evolucionat per convertir-se en un esdeveniment més orientat a la indústria, amb aplicacions pràctiques en sectors com la salut digital, les ciutats intel·ligents i la sostenibilitat. Una trobada imprescindible per als investigadors, enginyers i professionals de la indústria tecnològica que tenen la mirada posada en els reptes de la computació del futur.
Aquesta iniciativa amb participació de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), concretament el número 9, sobre indústria, innovació i infraestructures.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.