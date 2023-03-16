Apràxia de la parla: claus per reconèixer aquest trastorn neurològic després d'un ictusEn l'apràxia de la parla, el cervell no planifica correctament els moviments necessaris per pronunciar paraules i el principal repte és distingir-la d'altres trastorns
Expertes de la UOC donen consells per millorar la comunicació diària
L'apràxia de la parla adquirida és un trastorn neurològic que pot aparèixer després d'un ictus, un traumatisme cranioencefàlic o un tumor, i també en algunes malalties que afecten el cervell amb el temps. A primera vista pot semblar "un problema per parlar", però el tret clau és un altre: la persona acostuma a comprendre bé i normalment sap el que vol dir.
El que falla és l'organització que fa el cervell per coordinar els llavis, la llengua i la veu i poder pronunciar les paraules correctament, expliquen expertes dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Per això la parla pot presentar bloquejos, pauses estranyes, errors que canvien d'un intent a l'altre o a un ritme poc natural.
En l'entorn hospitalari es confon amb facilitat amb altres trastorns freqüents després d'una lesió cerebral, com la disàrtria (quan hi ha feblesa o mala coordinació dels músculs de la parla) o l'afàsia (quan costa trobar paraules o construir frases). A vegades, a més, poden coexistir. Per aquest motiu, l'avaluació es basa a observar petites proves guiades, com repetir síl·labes, paraules o frases, i explorar els moviments orofacials. El tractament sol funcionar millor quan s'organitza per fases, amb pràctica freqüent i amb una família que entén el problema i sap com ajudar sense pressionar.
Definició, diagnòstic diferencial i detecció
Per a la professora col·laboradora del grau de Logopèdia de la UOC Mariví Cobo, l'apràxia de la parla és un trastorn neurològic adquirit que apareix després d'una lesió cerebral (ictus, traumatisme cranioencefàlic, tumor) o en malalties neurodegeneratives. Es caracteritza per una dificultat per planificar i programar els moviments necessaris per parlar. És a dir, el pacient acostuma a tenir la idea i el missatge, però "té dificultat a l'hora d'ordenar els moviments de la llengua, els llavis i la boca per produir les paraules de manera estable", afegeix l'experta.
Cobo ho resumeix amb una comparació molt visual: "És com un problema de programari i no de maquinari", en el qual el maquinari, els músculs, poden estar raonablement bé, però el programari, el "programa" que organitza els moviments des del cervell, és el que falla.
A l'hospital, el principal repte és distingir-la d'altres trastorns amb els quals es confon i que fins i tot poden coexistir. El diagnòstic diferencial més important és amb la disàrtria i l'afàsia no fluent. La disàrtria també és un trastorn motor de la parla, però d'execució: el problema és troba en la força, el to o la coordinació dels músculs implicats. Amb la metàfora anterior, en la disàrtria falla el "maquinari". L'afàsia no fluent, en canvi, és un trastorn del llenguatge: el problema és en el sistema lingüístic (elecció de paraules, gramàtica, organització de la frase), i afecta el contingut i la construcció del missatge. En l'apràxia de la parla, el nucli del problema es troba en la programació motora, no en el fet de "saber què dir".
En la pràctica, Cobo proposa un primer filtre molt concret per afinar el diagnòstic: comprovar que la musculatura funciona (que no hi hagi feblesa o rigidesa que expliqui dificultats de la parla), confirmar que la seqüència de moviments és el problema (més que un so aïllat) i verificar que el llenguatge i la comprensió es conserven. Només amb aquests passos, indica, es pot fer un diagnòstic precís i diferenciar-lo de la disàrtria o l'afàsia.
Sobre l'avaluació, Cobo explica que els protocols clàssics internacionals descriuen quins aspectes observar (articulació, seqüenciació, transicions entre sons, prosòdia i inconsistències), però no són tests estandarditzats amb barems.
Entre els instruments utilitzats, hi ha el Protocol de Martins i Ortiz (2004), "que és una eina clínica estructurada. Això vol dir que el diagnòstic recolza principalment en l'experiència del professional quan analitza com parla la persona. Com que no hi ha proves amb puntuacions estandarditzades, la valoració es basa en l'observació clínica perceptiva", indica Mariví Cobo.
Què és observable en l'apràxia? En tasques de repetició de síl·labes, paraules, pseudoparaules i frases, apareixen patrons típics: errors que canvien cada vegada, dificultat en passar d'un so a l'altre, pauses estranyes, parla més lenta o amb accents estranys, i diferència entre el que és automàtic (comptar, dies de la setmana) i el que és voluntari (repetir una paraula concreta).
També es valoren els moviments orofacials (treure la llengua, bufar, inflar les galtes) per veure si la persona dubta, necessita diversos intents o rendeix millor de manera espontània que "a l'ordre". "Per completar la valoració i comprovar si també hi ha un problema de llenguatge, s'utilitzen bateries d'afàsia", afegeix Cobo.
Finalment, sobre dades a Espanya, aquesta experta és clara: "A Espanya no tenim dades sobre la incidència i la prevalença en l'apràxia de la parla". Hi falta un registre nacional homogeni i, a més, l'encavalcament amb l'afàsia o la disàrtria dificulta mesurar-la. En absència de xifres, la magnitud i la gravetat s'estimen amb indicadors clínics: en quin grau s'entén el pacient en una conversa, si falla només en paraules complexes o també en síl·labes simples, la dificultat en les transicions, la inconsistència d'errors i l'alteració del ritme.
Què cal fer a l'hospital i a casa
Laura Sáez, també professora col·laboradora en el grau de Logopèdia de la UOC, planteja la intervenció logopèdica com un procés per fases dins el circuit hospitalari (aguts, rehabilitació i alta), adaptat a l'estat del pacient i recolzat en principis d'aprenentatge motor (pràctica repetida i organitzada per "entrenar" el moviment).
En la fase d'aguts, el primer és un bon diagnòstic diferencial, especialment davant l'afàsia i la disàrtria, freqüents després de lesions cerebrals. Paral·lelament, es busca que el pacient tingui una comunicació bàsica eficaç. Aquí la intervenció se sol centrar a facilitar l'articulació amb suports visuals, tàctils i rítmics, treballar amb estructures simples (síl·labes i paraules curtes) i, si cal, utilitzar sistemes augmentatius de manera temporal (gestos, escriptura, imatges). L'objectiu és que la persona aconsegueixi comunicar-se sense enfonsar-se en la frustració: "Aquí es busquen èxits ràpids que redueixin la frustració i evitin patrons compensatoris ineficaços".
En la fase de rehabilitació, el focus passa a millorar la precisió, fer la parla més automàtica i aconseguir que allò après s'utilitzi en situacions reals. Sáez destaca que l'evidència dona suport a intervencions basades en aprenentatge motor: alta repetició, pràctica estructurada i ajust progressiu del feedback (les indicacions i correccions que es donen). En termes senzills: es repeteix molt, de manera ordenada, i s'augmenta la dificultat gradualment perquè la parla guanyi estabilitat.
En la fase d'alta, la prioritat és la generalització i l'autonomia. Es preparen exercicis per a casa i s'implica la família per mantenir el que s'ha aconseguit i prevenir les regressions.
“ La correcció contínua i interrompre amb freqüència augmenta aquesta frustració i pot empitjorar l'execució”
Els consells de Sáez a la família i els cuidadors comencen per una idea central que evita malentesos: "La base és entendre que el problema no és d'intel·ligència ni de comprensió, sinó de programació motora de la parla". Per tant, convé evitar la pressa i la sobreprotecció. Recomana donar temps suficient per respondre, no acabar-li constantment les frases i no corregir cada error immediatament. La correcció contínua i interrompre amb freqüència augmenta aquesta frustració i pot empitjorar l'execució. És més útil reforçar allò que surt bé que no pas assenyalar cada error.
També suggereix simplificar el context comunicatiu: un tema cada vegada, contacte visual i evitar el soroll ambiental. Els suports visuals com gestos, escriure paraules clau o imatges acostumen a facilitar la producció. Si el pacient ha treballat "guions" (frases útils per a situacions concretes), la família els pot practicar en moments reals, de manera breu i estructurada, prioritzant la qualitat sobre la quantitat. I, si apareix el cansament, és millor parar: la fatiga és freqüent i forçar acostuma a empitjorar el rendiment. A casa, la pauta general és constància: "La constància sol ser més eficaç que no pas sessions llargues i irregulars".
Sobre el pronòstic, Sáez assenyala que l'apràxia de la parla adquirida pot millorar significativament, especialment els primers mesos després de la lesió, però també pot deixar seqüeles o cronificar-se. Depèn de diversos factors: la causa (després d'un ictus, hi sol haver una millora per la capacitat de reorganització del cervell; en malalties neurodegeneratives, el curs pot ser progressiu), la gravetat inicial, l'extensió i la localització de la lesió, i la presència d'altres problemes associats (afàsia no fluent, disàrtria important o dificultats cognitives com atenció o memòria de treball), que poden limitar la recuperació i la generalització.
Un factor que sí es pot optimitzar és la teràpia. Sáez subratlla l'impacte de la precocitat i la intensitat: l'evidència avala intervencions precoces, intensives i basades en aprenentatge motor. Com a referència d'intensitat, esmenta rangs de 3 a 5 sessions setmanals en enfocaments intensius i, més endavant, de 2 a 3 sessions; amb sessions de 30 a 60 minuts, ajustant per fatiga i capacitat de concentració. El missatge és clar: repetició freqüent, mètode i acompanyament familiar ben orientat.