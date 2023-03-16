Neix La Conversa, l'edició en català de The Conversation, per reforçar la divulgació de la recercaLa plataforma internacional de referència en divulgació científica incorpora el català a la seva xarxa global
Impulsada per la Xarxa Vives d'Universitats, l'edició compta amb la participació de la UOC entre les 17 universitats i institucions que s'hi han sumat
La Conversa és la nova edició en català de The Conversation, que connecta directament la recerca universitària amb el debat públic arreu del món. Amb aquest llançament —impulsat per la Xarxa Vives d'Universitats i amb la participació, entre altres institucions, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)—, la llengua catalana s'incorpora plenament a un ecosistema global de divulgació científica d'alt impacte social.
The Conversation és un projecte periodístic sense ànim de lucre, nascut a Austràlia, que publica articles escrits per personal investigador i editats per periodistes especialitzats. El seu objectiu és acostar el coneixement acadèmic a la ciutadania mitjançant textos clars, accessibles i basats en dades científiques. Tots els continguts es distribueixen sota llicència Creative Commons, fet que en permet la republicació gratuïta en mitjans de comunicació d'arreu del món i n'amplifica notablement l'abast.
"En un context acadèmic fortament dominat per llengües franques com l'anglès, La Conversa obre un espai imprescindible: el de la divulgació i transferència de coneixement especialitzat en català, adreçada al gran públic sense renunciar a l'exigència ni a la qualitat", assenyala Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura de la UOC.
La dimensió i l'impacte internacional de The Conversation són rellevants: la plataforma acumula mensualment milers de lectures arreu del món i s'ha consolidat com un referent global de divulgació científica gràcies a una xarxa d'edicions internacionals i a la col·laboració directa del personal investigador. Aquest abast mundial demostra que la ciència explicada amb rigor i claredat pot connectar amb un públic ampli i divers, més enllà de fronteres i llengües.
La UOC participa en l'edició en castellà des del 2018, havent-hi publicat ja més de 300 articles per part de 185 membres del seu personal docent i investigador, que superen els quatre milions de lectures.
Amb aquest llançament, el català s'incorpora a una xarxa global de prestigi que suma milers de lectures mensuals arreu del món i que connecta directament la recerca universitària amb la ciutadania a través del periodisme especialitzat.
En aquest context, La Conversa neix amb la voluntat de posar en valor la recerca feta en català, facilitar-ne la transferència social i posar-la en connexió amb els grans reptes científics, socials, culturals i econòmics del nostre temps. La iniciativa permet que el coneixement generat a les universitats i centres de recerca transcendeixi l'àmbit estrictament acadèmic i contribueixi a una societat més informada, crítica i compromesa amb el pensament científic.
Per al vicerector de la UOC, "La Conversa reforça una idea fonamental: que la normalització lingüística no és només una qüestió d'ús, sinó d'impacte. Impacte cultural, impacte educatiu i impacte democràtic, perquè el coneixement compartit en la llengua pròpia és també una eina d'equitat, participació, reflexió i cohesió social".
Per a la comunitat investigadora, publicar a La Conversa representa també una oportunitat de projecció i reconeixement. Les contribucions apareixen signades, vinculades a les institucions d'origen i integrades en una plataforma internacional àmpliament reconeguda, fet que reforça el valor dels articles com a mèrits en la transferència de coneixement i impacte social, cada vegada més rellevants en l'avaluació de la carrera acadèmica.
“La Conversa obre un espai imprescindible: el de la divulgació i transferència de coneixement especialitzat en català, adreçada al gran públic sense renunciar a l'exigència ni a la qualitat”
Els primers articles de la UOC
La UOC s'estrena en La Conversa amb dos articles del seu personal investigador i professorat. D'una banda, els professors dels Estudis d'Economia i Empresa Albert Miró i Joan Torrent, catedràtic, hi publiquen "Reinventant el treball modern: economia gig i intel·ligència artificial". Els investigadors estan adscrits al grup de recerca interdisciplinària sobre les TIC - Laboratori d'Intel·ligència Artificial (i2TIC-IA Lab), del qual Torrent és un dels coordinadors, a més de director del centre de recerca a què pertany, UOC-DIGIT.
D'altra banda, Luis Franco, professor expert dels Estudis de Ciències de la Salut, ha publicat l'article "Per què el seu cos reacciona igual davant d'un correu electrònic que d'un lleó".
Sobre La Conversa
La Conversa publicarà setmanalment articles originals en llengua catalana elaborats per acadèmics del territori, així com traduccions seleccionades d'articles d'altres edicions internacionals de The Conversation. Aquesta combinació permet oferir una mirada local amb perspectiva global i, alhora, projectar el pensament produït en català cap a una audiència internacional, ja que els continguts poden circular i ser difosos en altres edicions de la plataforma.
Amb aquest llançament, la versió en català de la plataforma es consolida com un nou espai de referència per a la divulgació de la recerca en llengua catalana, connectat amb una audiència global i orientat a reforçar la presència del coneixement acadèmic en el debat públic contemporani.
L'edició de La Conversa està impulsada per la Xarxa Vives d'Universitats, amb la participació, a més de la UOC, de les universitats següents:
- Universitat d'Alacant (UA)
- Universitat d'Andorra (UdA)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat de les Illes Balears (UIB)
- Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
- Universitat Jaume I (UJI)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Politècnica de València (UPV)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat de València (UV)
- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
El projecte també compta amb el suport de l'Institut Ramon Llull, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), així com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, en una aliança institucional orientada a la transferència social del coneixement, la normalització del català en l'àmbit científic i la projecció internacional.
Recerca amb impacte i vocació transformadora
A la UOC entenem la recerca com una eina estratègica per avançar cap a una societat de futur més crítica, responsable i inconformista. Des d'aquesta visió, desenvolupem una recerca aplicada, interdisciplinària i connectada amb els grans reptes socials, tecnològics i educatius.
Els més de 500 investigadors i investigadores i els més de 50 grups de recerca de la UOC treballen al voltant de cinc unitats de recerca centrades en cinc missions: educació al llarg de la vida, tecnologia ètica i humana, transició digital i sostenibilitat, cultura per a una societat crítica, i salut digital i benestar planetari.
A més, la Universitat impulsa la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Més informació: www.uoc.edu/ca/recerca