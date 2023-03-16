Gairebé la meitat de les dones que fan esport a Espanya tenen risc de patir la tríada de l'esportistaUna recerca dirigida per la UOC calcula la incidència d'una síndrome que afecta la menstruació, la salut òssia i la disponibilitat energètica
Les pressions sobre el pes i l'aparença per part de l'entorn esportiu augmenten el risc de patir conductes alimentàries alterades que influeixen a l'afecció
Les dones que fan més de tres hores d'exercici a la setmana poden patir el que s'anomena la tríada de la dona esportista, és a dir, un conjunt de tres trastorns relacionats amb la deterioració de la salut òssia, alteracions menstruals i deficiència energètica.
Una recerca liderada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) calcula que, a Espanya, el 40 % de les dones esportistes està en risc de presentar aquesta afecció. "Totes les dones físicament actives són susceptibles de la tríada de la dona esportista, independentment de l'esport practicat, encara que els homes també es poden veure afectats", explica Laura Esquius de la Zarza, investigadora del FoodLab (Grup interdisciplinari en alimentació, nutrició, societat i salut) i adscrita a l'eHealth Centre de la UOC.
“L'entorn esportiu i personal de les esportistes ha de ser conscient del dany que poden causar determinades pressions relacionades amb el pes i la mida corporal”
En l'estudi, publicat en obert al Journal of the International Society of Sports Nutrition, van participar 1.154 dones del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), des de practicants recreatives fins a esportistes d'elit, amb edats compreses entre els 15 i els 45 anys.
"Hi ha factors que incrementen el risc de patir la tríada de la dona esportista, com la participació en esports estètics, disciplines centrades en la primesa o esports de categoria de pes", destaca Ana Torres Dos Ramos, primera signant de l'estudi, la tesi doctoral de la qual, dirigida per Esquius de la Zarza, se centra en aquests trastorns.
Segons les autores, les pressions sobre el pes i l'aparença per part de l'entorn esportiu, juntament amb l'exposició del cos de les esportistes en determinats contextos competitius, augmenten el risc d'insatisfacció corporal i, amb això, de conductes alimentàries desordenades.
En aquest sentit, l'estudi mostra que el 24,3 % de les esportistes va presentar risc de patir un trastorn alimentari subclínic (incipient) i el 7,3 %, de registrar un trastorn alimentari clínic. No obstant això, "la deficiència energètica es pot desenvolupar a través de diverses vies, com la pèrdua de pes intencionada (sense que hi hagi cap patologia alimentària) o la ingesta insuficient involuntària", assenyala Esquius de la Zarza, que també és professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.
Com prevenir danys irreversibles
Els resultats es poden considerar representatius del conjunt d'Espanya. "L'estudi es va fer sobre una àmplia mostra de dones físicament actives que comprèn tots els nivells de participació esportiva —recreatiu, regional, nacional i internacional—. L'anàlisi de les dades demogràfiques va confirmar una distribució homogènia en tot el territori nacional, amb representació de totes les províncies espanyoles", subratlla Torres Dos Ramos.
Les dades de la recerca, en la qual també van participar el CAR de Sant Cugat del Vallès i el Consorci Sanitari de Terrassa, van en la línia de recerques europees prèvies i confirmen la magnitud real del problema a Espanya. "Un 40 % de les dones físicament actives es troben en risc, una xifra alarmant que es pot traduir en alteracions menstruals clíniques i subclíniques —com ara amenorrea hipotalàmica funcional—, baixa densitat mineral òssia, infertilitat i un risc més elevat de lesions òssies per estrès, entre altres conseqüències per a la salut. En els casos més greus, el mal ossi pot ser irreversible", detalla Esquius de la Zarza.
Per prevenir aquests trastorns, les autores recomanen prestar atenció al cicle menstrual i incorporar programes d'educació menstrual des d'edats primerenques i dirigits a tots dos sexes. A més, l'accés a informació actualitzada i de qualitat sobre la necessitat d'una ingesta alimentària adequada que cobreixi tots els requeriments energètics resulta essencial.
"L'entorn esportiu i personal de les esportistes ha de ser conscient del mal que poden causar determinades pressions relacionades amb el pes i la mida corporal. És necessari erradicar estereotips de gènere i creences allunyades de l'evidència, com la idea errònia que el rendiment esportiu o l'èxit competitiu depenen del pes corporal, així com pràctiques de control de pes que resulten desaconsellades i contraproduents", al·lega Torres Dos Ramos.
Infrarrepresentació en la recerca esportiva
El pas següent de la recerca passa per analitzar tota la informació recaptada en aquest treball a fi d'aportar resultats útils als professionals de la salut i de l'exercici físic. L'objectiu és que aquests professionals coneguin la tríada de la dona esportista i les seves implicacions, atesa l'alta prevalença que té i les greus conseqüències que pot suposar per a la salut.
Les investigadores també denuncien la infrarepresentació de les dones en la recerca en ciències de l'activitat física i l'esport. "S'ha reportat que només un 6 % de les publicacions estan centrades exclusivament en dones, i bona part de les directrius actuals es basen en estudis portats a terme amb participants masculins, els resultats dels quals es generalitzen sense considerar les diferències anatòmiques, fisiològiques i endocrinològiques entre sexes", sosté Torres Dos Ramos.
Segons indiquen les autores, l'evidència científica dona suport a un enfocament basat en l'equitat en l'esport i l'exercici, compromès amb l'erradicació d'estereotips de gènere, prejudicis i pràctiques discriminatòries, que permetria qüestionar els discursos hegemònics sobre els cossos de les dones i avançar cap a una visió que accepti i celebri la diversitat corporal.
Aquest estudi s’emmarca en la missió de recerca de la UOC Salut humana i benestar planetari. A més, aquest treball afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) següents: el número 3, salut i benestar; el número 4, educació de qualitat; i el número 5, igualtat de gènere.
Article de referència
Torres Dos Ramos, A., Bellver, M., Esquius, L., Martínez Pastor, I., Barea Monte, A., & Andrés, A. (2025). Prevalence of physically active females at risk for the female athlete triad in Spain, Journal of the International Society of Sports Nutrition, 22:1, 2590641. https://doi.org/10.1080/15502783.2025.2590641
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