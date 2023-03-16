La prueba piloto que acaba de ponerse en marcha quiere contribuir a la transformación del actual modelo de distribución urbana de mercancías (DUM) en la ciudad, especialmente en el sector de la hostelería, la restauración y el catering (horeca), y así reducir el tráfico y mejorar la convivencia en los espacios urbanos. Con este enfoque, el reto se alinea con el objetivo del consistorio municipal de reducir en un 50 % las emisiones generadas por la movilidad profesional en el año 2030.

El objetivo del reto es una nueva organización del flujo de mercancías que minimice las externalidades, una nueva manera de funcionar que agrupe las mercancías y fomente la colaboración entre las empresas y las distribuidoras. La iniciativa se enmarca en un contexto de crecimiento de la movilidad profesional en el centro de las ciudades. La diagnosis realizada sobre la DUM en Barcelona estima que la distribución de mercancías representa el 17 % de la movilidad en la ciudad. Esta movilidad se traduce en externalidades en forma de emisiones en gases contaminantes (31 % PM10 y 34 % NOx), la ocupación del espacio público o la indisciplina, entre otros.

A la vez, según un estudio del Ayuntamiento de Barcelona, realizado conjuntamente con Barcelona Regional, BSM y AMB, el sector horeca representa el 22,2 % de los repartos de la DUM.

Tres plazas exclusivas para la distribución del sector horeca

El piloto se desarrolla inicialmente en tres plazas de Barcelona: una situada en la confluencia de Pau Claris con Casp y dos en la rambla del Raval. Durante las franjas establecidas, las plazas serán de uso exclusivo para las empresas participantes y funcionarán mediante un sistema de reserva y asignación de franjas horarias.

En cada una de las tres ubicaciones participarán siete vehículos, que utilizarán el espacio de forma coordinada. El objetivo es reducir el tiempo que los distribuidores dedican a buscar una plaza disponible y evitar recorridos innecesarios por las calles próximas. La prueba tendrá una duración mínima de seis meses y permitirá analizar el funcionamiento del modelo en el Eixample y en Ciutat Vella.

Una respuesta a las necesidades de la distribución del sector horeca

La falta de plazas de carga y descarga disponibles y próximas a los establecimientos es una de las dificultades que afronta diariamente la distribución del horeca. Esta situación afecta especialmente a un sector que trabaja con bebidas, alimentos, barriles, cajas y otras mercancías pesadas y voluminosas.

Cuando el vehículo no puede estacionar cerca del establecimiento, el reparto se alarga, aumenta la distancia que los profesionales tienen que recorrer a pie y se pueden generar recorridos adicionales. Además, la distribución del horeca incorpora una importante actividad de logística inversa, con la recogida de botellas, cajas, barriles y envases reutilizables.

"Hemos dado un paso muy importante, porque pasamos del diagnóstico a una prueba real. Las empresas distribuidoras empiezan a utilizar unas plazas de carga y descarga pensadas específicamente para su operativa y coordinadas mediante la tecnología", señala Anna Masuet, directora adjunta de ADISCAT.

Vehículos como microhubs y tecnología para medir el piloto

El modelo de HORECA HUB plantea que los vehículos participantes actúen como microhubs móviles. Desde las plazas reservadas, las entregas a los establecimientos próximos se completan a pie o mediante medios ligeros, mientras que en el recorrido de vuelta se recogen los elementos vinculados a la logística inversa.

El proyecto incorpora una plataforma digital que coordina las reservas, identifica la llegada de los vehículos, controla los tiempos de utilización y registra las entregas y las recogidas. La UOC aporta el conocimiento científico y tecnológico a través de los grupos Urbanización, Comercio y Logística Sostenible (URBANLOG) —adscrito al centro UOC-DIGIT—, Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) y Wireless Networks Research Lab (WiNE) —ambos adscritos al centro UOC-TECH—, con herramientas de optimización logística, sensores IoT, tecnología RFID y sistemas de seguimiento.

"La regulación de carga y descarga está pensada para la paquetería, y la hostelería tiene una operativa muy diferente: mercancía pesada, barriles, cajas, entregas muy frecuentes y, además, la recogida de envases. Por eso queremos entender cómo funciona el sistema de distribución que proponemos a pie de calle y, sobre todo, ponerle datos. Con los sensores y la aplicación web podremos ver cuánto tiempo se ocupa realmente cada plaza, cómo se hacen los repartos a pie y dónde se generan los problemas", señala Cristian Castillo, uno de los coordinadores de URBANLOG y profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

"Esperamos ayudar al Ayuntamiento a regular teniendo en cuenta las necesidades de todo el mundo. La idea no es que cada sector acabe teniendo su zona, esto sería inviable, sino aprender suficientemente para diseñar espacios compartidos y modulares que se adapten a cada tipo de distribución", añade Castillo.

Durante los seis meses de prueba se recogerán datos para analizar, entre otros aspectos, los tiempos de entrega, los recorridos, el número de vehículos necesarios, la utilización de las plazas y la experiencia de los distribuidores y de los establecimientos.

HORECA HUB nace en Barcelona con la voluntad de generar una metodología flexible y medible que, en función de los resultados del piloto, pueda estudiarse en otros puntos de la ciudad y adaptarse a otros municipios.

Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC de Transformación digital y sostenibilidad y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 9, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, y 11, ciudades y comunidades sostenibles.