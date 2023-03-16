Barcelona posa en marxa un nou mètode de càrrega i descàrrega per a la distribució a l'hostaleriaEl projecte HORECA HUB comença una prova pilot amb tres places específiques, tecnologia de reserva i monitoratge, i la participació de vuit empreses distribuïdores
El sector de la distribució a l'hostaleria ha començat a utilitzar tres places de càrrega i descàrrega exclusives en el marc d'HORECA HUB Barcelona, una prova pilot que posa a prova una nova manera d'organitzar els lliuraments i les recollides destinades a bars, restaurants, cafeteries i hotels.
La iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Innova Lab Mobility, Fira de Barcelona i Mobile World Capital Barcelona va seleccionar una proposta de recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb la col·laboració de l'Associació d'Empreses de Logística i Distribució de Begudes i Alimentació de Catalunya (ADISCAT), per desenvolupar una solució innovadora orientada a assolir els objectius plantejats en la convocatòria. El projecte compta també amb la participació de vuit empreses distribuïdores: DDI (Distribución Directa Integral, Damm), Disbesa, Coseral BCN, Distribuciones Serrano, Dist Crusat, Discer, Qualianza i Euroestrelle.
“La idea no és que cada sector acabi tenint la seva zona, això seria inviable, sinó aprendre prou per dissenyar espais compartits i modulars que s'adaptin a cada tipus de distribució”
Aquesta acció forma part del projecte Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), impulsat des de l'Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona, per potenciar i facilitar l'execució de proves pilot i nous projectes en l'àmbit de la mobilitat urbana intel·ligent i sostenible. En aquest sentit, en els darrers anys ja s'han posat en marxa cinc proves pilot a la ciutat relacionades, a més de la distribució de mercaderies, amb la reducció dels accidents de motos, la millora de la circulació d'autobusos, la regulació semafòrica mitjançant la IA i la contaminació acústica.
La prova pilot que s'acaba de posar en marxa vol contribuir a la transformació de l'actual model de distribució urbana de mercaderies (DUM) a la ciutat, especialment en el sector de l'hostaleria, la restauració i el càtering (horeca), i així reduir el trànsit i millorar la convivència en els espais urbans. Amb aquest enfocament, el repte s'alinea amb l'objectiu del consistori municipal de reduir en un 50 % les emissions generades per la mobilitat professional el 2030.
L'objectiu del repte és una nova organització del flux de mercaderies que en minimitzi les externalitats, una nova manera de fer que agrupi les mercaderies i fomenti la col·laboració entre les empreses i les distribuïdores. La iniciativa s'emmarca en un context de creixement de la mobilitat professional al centre de les ciutats. La diagnosi realitzada sobre la DUM a Barcelona estima que la distribució de mercaderies representa el 17 % de la mobilitat a la ciutat. Aquesta mobilitat es tradueix en externalitats en forma d'emissions en gasos contaminants (31 % PM10 i 34 % NOx), l'ocupació de l'espai públic o la indisciplina, entre d'altres.
Alhora, segons un estudi de l'Ajuntament de Barcelona, realitzat conjuntament amb Barcelona Regional, BSM i l'AMB, el sector horeca representa el 22,2 % dels repartiments de la DUM.
Tres places exclusives per a la distribució del sector horeca
El pilot es desenvolupa inicialment en tres places de Barcelona: una situada a la confluència de Pau Claris amb Casp i dues a la rambla del Raval. Durant les franges establertes, les places seran d'ús exclusiu per a les empreses participants i funcionaran mitjançant un sistema de reserva i assignació de franges horàries.
En cadascuna de les tres ubicacions hi participaran set vehicles, que utilitzaran l'espai de manera coordinada. L'objectiu és reduir el temps que els distribuïdors dediquen a buscar una plaça disponible i evitar recorreguts innecessaris pels carrers pròxims. La prova tindrà una durada mínima de sis mesos i permetrà analitzar el funcionament del model a l'Eixample i a Ciutat Vella.
Una resposta a les necessitats de la distribució del sector horeca
La manca de places de càrrega i descàrrega disponibles i pròximes als establiments és una de les dificultats que afronta diàriament la distribució de l'horeca. Aquesta situació afecta especialment un sector que treballa amb begudes, aliments, barrils, caixes i altres mercaderies pesants i voluminoses.
Quan el vehicle no pot estacionar a prop de l'establiment, el repartiment s'allarga, augmenta la distància que els professionals han de recórrer a peu i es poden generar recorreguts addicionals. A més, la distribució de l'horeca incorpora una important activitat de logística inversa, amb la recollida d'ampolles, caixes, barrils i envasos reutilitzables.
"Hem fet un pas molt important perquè passem del diagnòstic a una prova real. Les empreses distribuïdores comencen a utilitzar unes places de càrrega i descàrrega pensades específicament per a la seva operativa i coordinades mitjançant la tecnologia", assenyala Anna Masuet, directora adjunta d'ADISCAT.
Vehicles com a microhubs i tecnologia per mesurar el pilot
El model d'HORECA HUB planteja que els vehicles participants actuïn com a microhubs mòbils. Des de les places reservades, els lliuraments als establiments pròxims es completen a peu o mitjançant mitjans lleugers, mentre que en el recorregut de tornada es recullen els elements vinculats a la logística inversa.
El projecte incorpora una plataforma digital que coordina les reserves, identifica l'arribada dels vehicles, controla els temps d'utilització i registra els lliuraments i les recollides. La UOC aporta el coneixement científic i tecnològic a través dels grups Urbanització, Comerç i Logística Sostenible (URBANLOG) —adscrit al centre UOC-DIGIT—, Internet Computing & Systems Optimization (ICSO) i Wireless Networks Research Lab (WiNE) —tots dos adscrits al centre UOC-TECH—, amb eines d'optimització logística, sensors IoT, tecnologia RFID i sistemes de seguiment.
"La regulació de càrrega i descàrrega està pensada per a la paqueteria, i l'hostaleria té una operativa molt diferent: mercaderia pesant, barrils, caixes, entregues molt freqüents i, a més, la recollida d'envasos. Per això volem entendre com funciona el sistema de distribució que proposem a peu de carrer i, sobretot, posar-hi dades. Amb els sensors i l'aplicació web podrem veure quant temps s'ocupa realment cada plaça, com es fan els repartiments a peu i on es generen els problemes", assenyala Cristian Castillo, un dels coordinadors d'URBANLOG i professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
"Esperem ajudar l'Ajuntament a regular tenint en compte les necessitats de tothom. La idea no és que cada sector acabi tenint la seva zona, això seria inviable, sinó aprendre prou per dissenyar espais compartits i modulars que s'adaptin a cada tipus de distribució", afegeix Castillo.
Durant els sis mesos de prova es recolliran dades per analitzar, entre altres aspectes, els temps de lliurament, els recorreguts, el nombre de vehicles necessaris, la utilització de les places i l'experiència dels distribuïdors i dels establiments.
HORECA HUB neix a Barcelona amb la voluntat de generar una metodologia flexible i mesurable que, en funció dels resultats del pilot, pugui estudiar-se en altres punts de la ciutat i adaptar-se a altres municipis.
Aquest projecte s'emmarca en la missió de recerca de la UOC de Transició digital i sostenibilitat i afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU 9, construir infraestructures resilients, promoure la industrialització sostenible i fomentar la innovació, i 11, ciutats i comunitats sostenibles.
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