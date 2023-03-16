La UOC empieza el nuevo curso académico 2026-2027 reforzando su compromiso con un aprendizaje de calidad y crítico ante los nuevos retos educativos. Por este motivo, ofrecerá un curso gratuito sobre inteligencia artificial generativa al nuevo estudiantado, facilitará el acceso a Gemini Notebook a cada estudiante, a la vez que hará avanzar la misión uoc.Ωmega hacia la fase de proyectos piloto para diseñar la universidad del futuro. Todo esto lo hará en un contexto de integridad académica que ha detallado en un manifiesto.

Curso gratuito sobre IA generativa para el nuevo estudiantado

La formación, denominada Claves de la IA generativa , tiene el objetivo de ofrecer una primera alfabetización crítica, práctica y contextualizada sobre la IA generativa y podrá realizarla el nuevo estudiantado matriculado de grados, másteres universitarios y ciclos formativos de grado superior. Es gratuita y voluntaria y tiene una carga lectiva de 1 crédito ECTS, equivalente a una dedicación estimada de 25 horas (unas 4 semanas).

Los profesores de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación Ferran Adell y Robert Clarisó son los responsables de idear y poner en marcha este curso. Para Adell, "esta formación quiere ayudar al estudiantado a hacer de la IA generativa un apoyo para aprender: saber cuándo y cómo utilizarla, contrastar sus respuestas y asumir la responsabilidad del trabajo propio son competencias fundamentales para una práctica académica crítica y ética". Por su parte, Clarisó explica que "en un contexto en el que la IA generativa tiene una presencia creciente en los estudios y las profesiones, aprender a utilizarla con criterio crítico, responsabilidad e integridad académica es esencial para aprovechar las posibilidades que ofrece sin renunciar a la autonomía intelectual".

El curso se ofrece 100 % en línea y en modalidad de autoaprendizaje, con test de autoevaluación que se podrán llevar a cabo al final de cada módulo. Con la formación acabada y los test superados, se obtendrá un certificado de formación continua.

Más herramientas de IA generativa al alcance de todo el estudiantado

Otra de las novedades del curso es la ampliación de las herramientas de IA generativa al alcance de todo el estudiantado, fruto de una mejora: las cuentas de estudiante de la UOC pasan a ser Google Education Plus, lo que facilitará la incorporación de Gemini Notebook al paquete de aplicaciones de Google disponibles para el estudiantado.

Gemini Notebook es un asistente de inteligencia artificial generativa (IAG) de Google que permite interactuar solo con el conjunto de fuentes de información que la persona usuaria establece. De este modo, se obtienen respuestas más contextualizadas que pueden ayudar a entender las fuentes originales o bien a extraer la información relevante para una duda en particular.

Como pasa con las otras aplicaciones en la nube, el acceso a través de la cuenta de la UOC con licencia Education Plus de Google garantiza la privacidad de las fuentes de información y de los prompts (instrucciones) utilizados. Además, el estudiantado de la UOC disfrutará de unas prestaciones y límites de uso sobre Gemini Notebook que mejoran los que puede tener cualquier persona usuaria de la versión gratuita de estas herramientas.

La misión uoc.Ωmega entra en fase de diseño

Además de promover la formación y el uso crítico de la IA por parte del estudiantado, la UOC da un paso más en la misión uoc.Ωmega, la iniciativa estratégica impulsada para transformar la institución y su modelo educativo a fin de convertirse en una universidad nativa en inteligencia artificial. Después de que cerca de 400 personas de la comunidad universitaria participaran en 55 expediciones de ideación y entregaran 45 cuadernos con propuestas de futuro, este curso arranca la fase de aterrizaje de las propuestas surgidas de esta inteligencia colectiva.

A lo largo de los próximos meses, se analizará la viabilidad técnica de las propuestas con el objetivo de sacar adelante proyectos piloto para diseñar un nuevo modelo educativo referente en la integración de las tecnologías de IA que ofrezca un aprendizaje aumentado y memorable al estudiantado.

Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje

En un contexto de cambio constante, la integridad académica se convierte en un pilar fundamental para garantizar una educación universitaria de calidad y una relación de confianza entre el estudiantado y el profesorado. Por eso, coincidiendo con el inicio del nuevo curso, la institución publica el Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje en la UOC.

Este manifiesto reafirma el compromiso institucional de la universidad con una cultura de la integridad en la docencia y el aprendizaje basada en la responsabilidad, la honestidad y la confianza, entendiendo que la integridad no se basa solo en un conjunto de normas, sino en la corresponsabilidad de todos los actores del proceso de aprendizaje. El objetivo es que toda la comunidad universitaria se haga suya esta cultura de la integridad.

Psicología y Educación se reorganizan en dos estudios diferenciados

Otra de las novedades del curso no tiene la mirada puesta en la IA, sino en cuestiones reorganizativas. Así, nacen los Estudios de Psicología y los Estudios de Educación. No es que sean nuevos, sino que se han reorganizado, puesto que hasta ahora se integraban en los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

Esta propuesta, previamente contrastada con el profesorado y los equipos de gestión implicados y compartida con la Comisión Académica, tiene dos objetivos. Por un lado, impulsar el posicionamiento externo de cada uno de los dos ámbitos de conocimiento y reforzar así tanto el impacto de la oferta formativa como su calidad. Y, por el otro, facilitar y focalizar la gestión interna, así como promover el bienestar de los equipos.

Los directores que liderarán los nuevos estudios son Jordi Planella , como director de los Estudios de Educación, y Sergi Macip , como director de los Estudios de Psicología.

Dos grados y dos másteres universitarios nuevos