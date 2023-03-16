Formació, eines i proves pilot fan avançar la UOC cap a una universitat nativa en IAEl nou curs arranca amb noves propostes que integren la IA en l'aprenentatge
La UOC engega el nou curs acadèmic 2026-2027 reforçant el seu compromís amb un aprenentatge de qualitat i crític davant dels nous reptes educatius. És per això que oferirà un curs gratuït sobre intel·ligència artificial generativa a l'estudiantat nou, facilitarà l'accés a Gemini Notebook a cada estudiant, alhora que farà avançar la missió uoc.Ωmega cap a la fase de projectes pilot per dissenyar la universitat del futur. Tot plegat ho farà en un context d'integritat acadèmica que ha detallat en un manifest.
Curs gratuït sobre IA generativa per a l'estudiantat nou
La formació, que s'anomena Claus de la IA generativa, té l'objectiu d'oferir una primera alfabetització crítica, pràctica i contextualitzada sobre la IA generativa i la podrà fer l'estudiantat nou matriculat de graus, màsters universitaris i cicles formatius de grau superior. És gratuïta i voluntària i té una càrrega lectiva d'1 crèdit ECTS, equivalent a una dedicació estimada de 25 hores (unes 4 setmanes).
Els professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Ferran Adell i Robert Clarisó són els responsables d'idear i posar en marxa aquest curs. Per a Adell, "aquesta formació vol ajudar l'estudiantat a fer de la IA generativa un suport per aprendre: saber quan i com utilitzar-la, contrastar-ne les respostes i assumir la responsabilitat del treball propi són competències fonamentals per a una pràctica acadèmica crítica i ètica". Per la seva banda, Clarisó explica que "en un context en què la IA generativa té una presència creixent en els estudis i les professions, aprendre a emprar-la amb criteri crític, responsabilitat i integritat acadèmica és essencial per aprofitar-ne les possibilitats sense renunciar a l'autonomia intel·lectual".
El curs s'ofereix 100 % en línia i en modalitat d'autoaprenentatge, amb tests d'autoavaluació que es podran fer al final de cada mòdul. Amb la formació acabada i els tests superats, l'estudiant obtindrà un certificat de formació contínua.
Més eines d'IA generativa a l'abast de tot l'estudiantat
Una altra de les novetats del curs és l'ampliació de les eines d'IA generativa a l'abast de tot l'estudiantat, fruit d'una millora: els comptes d'estudiant de la UOC passen a ser Google Education Plus, la qual cosa facilitarà la incorporació de Gemini Notebook al paquet d'aplicacions de Google disponibles per a l'estudiantat.
Gemini Notebook és un assistent d'intel·ligència artificial generativa (IAG) de Google que permet interactuar només amb el conjunt de fonts d'informació que la persona usuària estableix. D'aquesta manera, s'obtenen respostes més contextualitzades que poden ajudar a entendre les fonts originals o bé a extreure la informació rellevant per a un dubte en particular.
Com passa amb les altres aplicacions al núvol, l'accés a través del compte de la UOC amb llicència Education Plus de Google garanteix la privacitat de les fonts d'informació i dels prompts (indicacions) utilitzats. A més, l'estudiantat de la UOC gaudirà d'unes prestacions i límits d'ús sobre Gemini Notebook que milloren els que pot tenir qualsevol usuari de la versió gratuïta d'aquestes eines.
La missió uoc.Ωmega entra en fase de disseny
A més de promoure la formació i l'ús crític de la IA per part de l'estudiantat, la UOC fa un pas més en la missió uoc.Ωmega, la iniciativa estratègica impulsada per transformar la institució i el seu model educatiu a fi de convertir-se en una universitat nativa en intel·ligència artificial. Després que prop de 400 persones de la comunitat universitària participessin en 55 expedicions d'ideació i lliuressin 45 quaderns amb propostes de futur, aquest curs arrenca la fase d'aterratge de les propostes sorgides d'aquesta intel·ligència col·lectiva.
Al llarg dels propers mesos, s'analitzarà la viabilitat tècnica de les propostes amb l'objectiu de tirar endavant projectes pilot per dissenyar un nou model educatiu referent en la integració de les tecnologies d'IA que ofereixi un aprenentatge augmentat i memorable a l'estudiantat.
Manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge
En un context de canvi constant, la integritat acadèmica esdevé un pilar fonamental per garantir una educació universitària de qualitat i una relació de confiança entre l'estudiantat i el professorat. És per això que, coincidint amb l'arrancada del nou curs, la institució publica el Manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge a la UOC.
Aquest manifest referma el compromís institucional de la Universitat amb una cultura de la integritat en la docència i l'aprenentatge basada en la responsabilitat, l'honestedat i la confiança, entenent que la integritat no es basa només en un conjunt de normes, sinó en la corresponsabilitat de tots els actors del procés d'aprenentatge. L'objectiu és que tota la comunitat universitària es faci seva aquesta cultura de la integritat.
Psicologia i Educació es reorganitzen en dos estudis diferenciats
Una altra de les novetats del curs no té la mirada posada en la IA, sinó en temes reorganitzatius. Així, neixen els Estudis de Psicologia i els Estudis d'Educació. No és que siguin nous, sinó que s'han reorganitzat, ja que fins ara s'integraven en els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació.
Aquesta proposta, prèviament contrastada amb el professorat i els equips de gestió implicats i compartida amb la Comissió Acadèmica, té dos objectius. D'una banda, impulsar el posicionament extern de cadascun dels dos àmbits de coneixement i reforçar, així, tant l'impacte com la qualitat de l'oferta formativa. D'una altra, facilitar i focalitzar la gestió interna, i promoure el benestar dels equips.
Els directors que lideraran els nous estudis són Jordi Planella, com a director dels Estudis d'Educació, i Sergi Macip, com a director dels Estudis de Psicologia.
Dos graus i dos màsters universitaris nous
La Universitat també estrena nous títols oficials: el grau d'Enginyeria Biomèdica; el grau de Desenvolupament i Proves de Software, ofert íntegrament en anglès juntament amb la Universitat Oberta dels Països Baixos (OUNL) i la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el marc de l'aliança europea OpenEU; el màster universitari d'Anàlisi i Visualització de Dades Aplicades, i el màster universitari de Psicopedagogia.