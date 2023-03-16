Una de las novedades del curso 2026-2027 de la UOC ha sido el diseño y ofrecimiento de un curso sobre IA generativa. La formación, que se llama Claves de la IA generativa , tiene el objetivo de ofrecer una primera alfabetización crítica, práctica y contextualizada sobre la IA generativa y la puede realizar el estudiantado de nuevo acceso matriculado en grados, másteres universitarios y ciclos formativos de grado superior. Es gratuita y voluntaria y tiene una carga lectiva de 1 crédito ECTS, equivalente a una dedicación estimada de 25 horas (unas 4 semanas). La iniciativa ha sido acogida por más de 2.700 personas.

Los profesores de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación Ferran Adell y Robert Clarisó son los responsables de idear y coordinar este curso. Para Adell, "esta formación quiere ayudar al estudiantado a hacer de la IA generativa un soporte para aprender: saber cuándo y cómo utilizarla, contrastar sus respuestas y asumir la responsabilidad del trabajo propio son competencias fundamentales para una práctica académica crítica y ética". Por su parte, Clarisó explica que "en un contexto en el que la IA generativa tiene una presencia creciente en los estudios y las profesiones, aprender a emplearla con criterio crítico, responsabilidad e integridad académica es esencial para aprovechar sus posibilidades sin renunciar a la autonomía intelectual".

El curso que se ofrece en catalán y castellano ya se está llevando a cabo y finalizará en febrero de 2027. La versión en inglés comenzará el 25 de noviembre y también finalizará en febrero del próximo año.

A quién se dirige

Actualmente, estos cursos gratuitos se han diseñado específicamente como una acción de acogida, por lo que, en esta primera fase, se ofrecen exclusivamente al alumnado de nuevo acceso de titulaciones oficiales. Sin embargo, la voluntad de la UOC es que el conocimiento llegue a todo el mundo. Por este motivo, el objetivo es extender este curso al resto de la comunidad en futuros semestres.1

Conocimientos adquiridos gracias al curso

El estudiantado que finalice esta formación habrá aprendido a:

○ Explicar qué es la IA y qué es la IA generativa.

○ Conocer el ecosistema actual (quién es quién, actores principales…).

○ Reconocer conceptos básicos de su funcionamiento.

○ Identificar oportunidades y riesgos en el contexto universitario.

○ Distinguir entre usos adecuados, dudosos e inadecuados.

○ Formular indicaciones (prompts) con claridad, contexto y propósito.

○ Experimentar con herramientas de manera crítica.

○ Reconocer las consideraciones éticas y la integridad académica.

○ Entender las oportunidades y los riesgos de la aplicación de la IA generativa en el contexto de una disciplina concreta.

El curso se ofrece 100 % en línea y en modalidad de autoaprendizaje, con test de autoevaluación que se podrán realizar al final de cada módulo. Con la formación finalizada y los test superados, el estudiante obtendrá un certificado de formación continua.

Hacia una universidad nativa en IA