Més de 2.700 estudiants nous de la UOC es formen en IA generativaLa Universitat els ofereix un curs gratuït perquè coneguin les potencialitats de la IA en el seu àmbit de coneixement
Una de les novetats del curs 2026-2027 de la UOC ha estat el disseny i l’oferiment d’un curs sobre IA generativa. La formació, que s'anomena Claus de la IA generativa, té l'objectiu d'oferir una primera alfabetització crítica, pràctica i contextualitzada sobre la IA generativa i la pot fer l'estudiantat nou matriculat de graus, màsters universitaris i cicles formatius de grau superior. És gratuïta i voluntària i té una càrrega lectiva d'1 crèdit ECTS, equivalent a una dedicació estimada de 25 hores (unes 4 setmanes). La iniciativa ha estat acollida per més de 2.700 persones.
Els professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Ferran Adell i Robert Clarisó són els responsables d'idear i coordinar aquest curs. Per a Adell, "aquesta formació vol ajudar l'estudiantat a fer de la IA generativa un suport per aprendre: saber quan i com utilitzar-la, contrastar-ne les respostes i assumir la responsabilitat del treball propi són competències fonamentals per a una pràctica acadèmica crítica i ètica". Per la seva banda, Clarisó explica que "en un context en què la IA generativa té una presència creixent en els estudis i les professions, aprendre a emprar-la amb criteri crític, responsabilitat i integritat acadèmica és essencial per aprofitar-ne les possibilitats sense renunciar a l'autonomia intel·lectual".
El curs que s’ofereix en català i castellà ja s’està duent a terme i finalitzarà al febrer del 2027. La versió en anglès començarà el 25 de novembre i també finalitzarà al febrer del pròxim any.
A qui s'adreça
Actualment, aquests cursos gratuïts s'han dissenyat específicament com una acció d'acollida, per la qual cosa, en aquesta primera fase, s'ofereixen exclusivament a l'estudiantat de nou accés de titulacions oficials. No obstant això, la voluntat de la UOC és que el coneixement arribi a tothom. Per aquest motiu, l’objectiu és estendre aquest curs a la resta de la comunitat en futurs semestres.
Coneixements adquirits gràcies al curs
L’estudiantat que acabi aquesta formació haurà après a:
● Explicar què és la IA i què és la IA generativa.
● Conèixer l'ecosistema actual (qui és qui, actors principals…).
● Reconèixer conceptes bàsics del seu funcionament.
● Identificar oportunitats i riscos en context universitari.
● Distingir entre usos adequats, dubtosos i inadequats.
● Formular indicacions (prompts) amb claredat, context i propòsit.
● Experimentar amb eines de manera crítica.
● Reconèixer les consideracions ètiques i la integritat acadèmica.
● Entendre les oportunitats i els riscos de l'aplicació de la IA generativa en el context d'una disciplina concreta.
El curs s'ofereix 100 % en línia i en modalitat d'autoaprenentatge, amb tests d'autoavaluació que es podran fer al final de cada mòdul. Amb la formació acabada i els tests superats, l'estudiant obtindrà un certificat de formació contínua.
Cap a una universitat nativa en IA
A més d’aquest curs gratuït sobre IA generativa a l'estudiantat nou, la UOC ha engegat el curs acadèmic 2026-2027 amb altres novetats que reforcen el seu compromís amb un aprenentatge de qualitat i crític davant dels nous reptes educatius. Així, la institució ha facilitat l'accés a Gemini Notebook a cada estudiant, alhora que està fent avançar la missió uoc.Ωmega cap a la fase de projectes pilot per dissenyar la universitat del futur. Tot plegat ho desenvolupa en un context d'integritat acadèmica que ha detallat en aquest manifest.