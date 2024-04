Diploma d'Especialització de Tecnologies de l'Edició Digital

En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i ...

Aquest diploma d'especialització consta de sis assignatures obligatòries de 5 crèdits ECTS. El diploma d'especialització es cursa en dos semestres:

1r. semestre



Disseny i edició de còmics (5 ECTS)

En aquesta assignatura descobriràs les particularitats del disseny i l’edició del còmic, en diverses variants culturals, i aprendràs a editar les teves pròpies creacions. El plantejament docent, eminentment pràctic, t’equiparà en el reconeixement de gèneres i formats del còmic, i en la preparació dels materials gràfics i textuals per a la maquetació d’obres mitjançant eines i tècniques digitals.

Disseny i producció editorial (5 ECTS)



En aquesta assignatura aprendràs a planejar, dissenyar i produir un llibre imprès, així com estratègies per dissenyar una col·lecció. Treballaràs la selecció i combinació tipogràfica, i el disseny i maquetació de pàgines interiors i cobertes. Estudiaràs macro i microtipografia, i coneixeràs els materials per a la impressió i l'enquadernació.

Edició en EPUB I (5 ECTS)



En aquesta assignatura duràs a terme el teu propi projecte d'edició d'un llibre electrònic, en el format EPUB. Comprendràs les bases tècniques que sustenten l'edició digital i adquiriràs el coneixement bàsic dels llenguatges d'edició HTML i CSS. Aprendràs a treballar amb programari de qualitat i en formats lliures, i comprendràs com s'ha de fer la transició cap a la indexació total i la web semàntica. El curs té com a objectiu habilitar-te per construir i editar llibres digitals complets, en el format estàndard i amb totes les garanties de qualitat tècnica.

2n. semestre



Edició en EPUB II (5 ECTS)

En aquesta l'assignatura s'apliquen en un flux de treball real els coneixements tècnics adquirits en Edició en EPUB I, posant especial atenció en el flux de treball editorial i les baules de la cadena de realització de llibres electrònics. Et capacitaràs per crear un EPUB des de zero, atenent a totes les particularitats que els llenguatges tècnics demanen.

Dispositius, plataformes i models de negoci (5 ECTS)



En aquesta assignatura estudiaràs les característiques i l'evolució de les principals plataformes, dispositius i models de negoci d'ebooks i audiollibres existents en l'actualitat. Parlarem sobre el mercat i el perfil del lector digital; analitzarem els models de venda unitària, subscripció, préstec digital, etc.; compararem les diferents plataformes, dispositius i aplicacions de lectura i àudio, i incidirem en la importància de gestionar bé les metadades per facilitar la traçabilitat dels continguts.

Distribució, màrqueting i comercialització (5 ECTS)

En aquesta assignatura aprendràs a dissenyar estratègies de distribució i comercialització de llibres digitals i audiollibres en mercats globalitzats. A partir de l'estudi de casos i de l'elaboració de projectes, adquiriràs coneixements avançats de màrqueting digital i practicaràs l'ús d'eines 2.0 gratuïtes i solucions de codi obert. Comprendràs la importància de les metadades i de l'optitmizació per a motors de cerca per a la venda de llibres, descobriràs el potencial d'una àmplia tipologia de modalitats de màrqueting 2.0 i aprendràs a interpretar analítiques per a millorar la teva estratègia en línia.