Assignatura d'Actors en conflicte: estratègies i preferències

Aquesta assignatura analitza els diferents tipus d'actors involucrats en situacions de conflicte internacional, amb especial atenció a la seva naturalesa, els seus interessos, les seves estratègies i l'impacte que tenen. Es parteix del reconeixement que els conflictes contemporanis rarament són protagonitzats només per estats, i que cada cop hi participen més actors, com ara organitzacions internacionals, grups armats no estatals, empreses transnacionals, actors humanitaris o moviments socials. L'objectiu principal és comprendre com aquests actors interactuen en escenaris de tensió o violència, i com poden contribuir tant a l'escalada com a la resolució del conflicte.

Mitjançant un enfocament pràctic i teòric, s'estudien casos concrets de conflictes en què diferents tipus d'actors (militars, diplomàtics, rebels, ONG, intermediaris, etc.) han tingut rols clau en els processos de pau o en la prolongació de crisis. L'assignatura posa èmfasi en la comprensió dels marcs legals i polítics que condicionen l'actuació d'aquests actors, i també en l'anàlisi dels equilibris de poder, la legitimació i les oportunitats de mediació o negociació. Els estudiants adquireixen eines per fer una lectura complexa dels conflictes internacionals i per identificar els actors clau en cada context.