Assignatura de Sistemes de Blockchain

Bàsicament, en les activitats d'aquesta assignatura es farà servir Python, JavaScript i el llenguatge Solidity per programar smart contracts per a Ethereum. No cal conèixer concretament aquests llenguatges de programació per poder cursar l'assignatura. No obstant això, cal tenir coneixements de programació amb algun llenguatge modern (com ara Java o algun altre llenguatge de programació orientada a objectes), a fi de poder aprendre la forma bàsica d'operar amb els llenguatges que es faran servir en l'assignatura.