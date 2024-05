Curs de Mediació de família

Aquest curs proporciona els coneixements suficients per a l'exercici professional de la mediació de família. El programa compleix les normatives vigents per exercir la mediació i obtenir una titulació que permeti actuar com a mediador o mediadora tant a Espanya com a Catalunya. També ofereix sortides com a professional independent o en el si d'institucions públiques i privades a persones amb formació universitària o formació professional superior.