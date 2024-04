Curs Professionalitzador de Dibuix tècnic i disseny industrial amb AutoCAD 3D

El curs està dissenyat per transformar-te en un expert en l'ús d'AutoCAD 3D, i té l'objectiu d'ensenyar-te des de les tècniques bàsiques fins a les més avançades de creació i modificació de geometria en tres dimensions. Tant si cerques iniciar la teva carrera com si vols actualitzar les teves habilitats en el disseny industrial, aquest curs et proporcionarà els coneixements essencials per treballar en el sector.

Amb un curs totalment pràctic, et guiarem a través de cada etapa del procés de disseny i vetllarem perquè adquireixis la competència i la confiança necessàries per dur a terme projectes complexos de disseny industrial. No deixis passar l'oportunitat de convertir-te en un professional del disseny 3D amb aquest curs. Comença avui mateix el camí cap a l'èxit professional!