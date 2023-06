Curs Universitari de Decisions operatives de producció

Prendre una decisió dins d'una organització és un procés fonamental per al desenvolupament de la seva productivitat, ja que serveix d'ajut tant en el moment d'escollir entre diferents alternatives o solucions davant d'un problema o per a definir quin és l'enfocament de l'organització i identificar les accions que són necessàries per complir els objectius. Per tant, les persones encarregades de prendre aquest tipus de decisions han de disposar dels coneixements necessaris sobre el tipus de decisions operatives que existeixen així com saber fer servir les eines i metodologies disponibles que faciliten aquesta presa de decisions.