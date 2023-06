Curs Universitari d'Iniciació a l'economia

El programa està orientat a comprendre el funcionament bàsic de les economies modernes, que és el marc on les empreses desenvolupen la seva activitat. Es tracta d'un programa d'iniciació a l'economia de caràcter estructural que deriva en una gran diversitat de temàtiques per a comprendre les bases de l'economia des de la perspectiva micro i macro. S'aborden qüestions com el comerç internacional, l'economia del desenvolupament, l'economia regional, entre molts d'altres. Pretén oferir eines que permetin entendre una realitat econòmica des d'una perspectiva global, on les decisions que es prenen tant en l'àmbit local com global no són aïllades.