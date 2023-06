Curs Universitari d'Innovació i qualitat en turisme

Per a qualsevol professional que desenvolupa les seves tasques en l'àmbit de l'activitat turística així com per a qualsevol persona interessada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn, així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.

L'assignatura ofereix addicionalment una anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la societat del coneixement, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o el fenomen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.