Seminari de Metodologies àgils de projectes

El curs proporciona les eines necessàries per enfrontar-se amb agilitat al desenvolupament de projectes, de qualsevol dimensió, durada o pressupost, en un entorn sotmès a canvis constants que cada vegada són més freqüents i necessaris per adaptar-se a les necessitats dels clients, interns i externs, en tota mena d'organitzacions i sectors.

En el curs es presenten diferents metodologies àgils de gestió de projectes, per respondre al dinamisme dels entorns actuals d'incertesa i impulsar la innovació i la creativitat en els equips. La gestió àgil de projectes és una de les tendències més valorades els darrers anys, atès que les empreses i les organitzacions es veuran abocades a introduir entre les seves pràctiques la innovació, la digitalització i el desenvolupament de nous productes i serveis d'una manera accelerada com a resposta als canvis continus i cada vegada més ràpids que s'han produït en l'entorn empresarial i competitiu post-COVID-19. Treballem amb eines com Kaban i Lean i metodologies àgils com Scrum.

S'aprofundeix en els diversos enfocaments i marcs de gestió àgils, i també en els principis d'agilitat que els inspiren, uns principis que són particularment rellevants per assegurar l'èxit de la implementació de les pràctiques àgils, ja que les pràctiques i cerimònies, per si mateixes, sense el respecte dels principis no permeten assegurar la transformació cultural que requereix l'adopció de l'agilisme com a força d'innovació i canvi en les organitzacions.