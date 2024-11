La vida és més digital que mai. I la nostra manera de relacionar-nos, també. WhatsApp, Instagram, un smartphone o una tablet ja són canals o dispositius imprescindibles per connectar amb el nostre entorn.

En el món laboral, àmbits com el de la comunicació han experimentat canvis tan importants que els professionals que s'hi dediquen necessiten una adaptació constant als mitjans digitals. L'aparició de nous canals de comunicació (com ara les xarxes socials), la digitalització dels mitjans tradicionals (diaris online, OTT, pòdcasts, etc.) i la proliferació de noves eines (de mesurament, de redacció, etc.) comporten un repte en evolució constant per al sector de la comunicació digital.