A què dona accés la convocatòria?

La convocatòria servirà per triar, d'entre totes les candidatures, les vuit iniciatives finalistes de l'SpinUOC 2024, que es presentaran en un esdeveniment final que tindrà lloc el 27 de juny a Barcelona. En aquesta gala, es lliuraran tres premis entre les finalistes: un guardó al millor projecte emprenedor, que decidirà un jurat expert; un altre per al projecte que impliqui un impacte social més gran, concedit per la Ramon Molinas Foundation, i un tercer a la millor presentació, que s'encarregarà de triar el públic assistent a l'acte. Els premis estan dotats –doblant el seu import a les dues primeres categories, respecte edicions anteriors– amb 6.000, 4.000 i 2.000 euros en metàl·lic, respectivament.

Tots els projectes presentats a l'SpinUOC 2024, independentment de la fase de desenvolupament en la qual es trobin, tindran accés a materials de capacitació en emprenedoria i podran elaborar un business model canvas, un pitch de 90 segons i un resum executiu. Després es farà una primera preselecció de fins a 20 persones candidates, que rebran assessorament personalitzat abans que s'escullin les finalistes.

Els vuit projectes que arribin a la fase final tindran una mentoria personalitzada i obtindran una entrada per assistir a 4 Years From Now (4YFN) del 2025, la cita per a start-ups que se celebra en el marc del Mobile World Congress a Barcelona. Així mateix, els projectes podrien ser seleccionats per mostrar-se a l'estand de la UOC durant aquesta cita internacional.

La satisfacció dels participants

"En parlar d'emprenedoria, m'agrada esmentar tres conceptes: constància, entorn i talent", explicava Àngels Fitó en la final del passat mes de juny. "Hi ha l'estereotip de l'emprenedor com a algú que té una engruna de creativitat, però l'emprenedoria requereix constància i compromís en el temps. L'entorn, l'ecosistema, és el que fa possible que les coses passin, i aquí és on entra la UOC. I el talent travessa tota la humanitat sense distinció d'edat, de gènere, de sexe, de territori ni de lloc de procedència".

Constància, entorn i talent, tres característiques que tenien tots els projectes presentats a l'última edició de l'SpinUOC. "El suport de l'SpinUOC està accelerant la nostra entrada en el territori peninsular i ens ha proporcionat contactes molt valuosos. Però, a més, som afortunats de continuar tenint el suport de la UOC", explica María Martínez, estudiant del grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) de la UOC i guanyadora del premi del jurat de l'SpinUOC 2023 juntament amb Fernando Carrasco, estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica de la UOC, pel seu projecte Agrodit, una plataforma que vol ajudar els professionals del sector primari a estalviar temps i recursos amb tecnologia de reg intel·ligent.

"Emprendre és un camí difícil, en què et sents perdut diverses vegades. Poder formar part d'un programa d'emprenedoria ajuda a tenir una guia i uns objectius marcats pels mentors", assenyala Paula Ferrer, neurocientífica, graduada en Psicologia per la UOC i guanyadora del premi del públic de l'SpinUOC 2023 pel seu projecte InSkin, una eina per millorar la qualitat de les recomanacions de productes dermocosmètics de professionals sanitaris i farmacèutics, així com per reduir el temps i l'esforç que hi dediquen. "El suport dels mentors ens ha servit per desbloquejar processos".

"Partíem de pocs coneixements sobre com abordar una idea o projecte i sobre com dur-lo a terme seguint un pla d'acció estructurat. La UOC, amb el seu programa de mentoria, ens ha permès transformar una idea inicial en una cosa tangible", afegeix Igor García, qui, juntament amb Francisca Villanueva (tots dos estudiants del màster de Bioinformàtica i Bioestadística de la UOC i la UB), es va endur el premi Fundació Ramon Molinas a l'impacte social pel seu projecte begIA, una aplicació mòbil que permet detectar de manera precoç malalties oculars que causen ceguesa.

Presenta-hi ara el teu projecte!

Si tens un projecte emprenedor entre mans, és el moment de presentar-lo per participar a l'SpinUOC: només has d'emplenar aquest senzill formulari abans del 21 de gener.

L'SpinUOC és una iniciativa de Hubbik, la plataforma d'impuls de l'emprenedoria de la UOC, que disposa del suport de 4YFN, Estrella Damm i la Ramon Molinas Foundation.

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.