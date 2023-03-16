L'alimentació restringida en el temps impacta positivament en la salut i el rendiment dels esportistesUn estudi de la UOC constata noves estratègies nutricionals per als esportistes professionals
Aquest tipus d'alimentació pot millorar la força, el rendiment i la potència aeròbica
Restringir l'alimentació en el temps pot tenir un efecte positiu en els esportistes, tant pel que fa a indicadors de salut com en el seu rendiment esportiu, segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els efectes de l'alimentació restringida en el temps (ART) –que pot anar d'un ventall de 3-4 hores fins a 10-12 hores– s'han estudiat força en la població general, on s'ha demostrat que augmenta la longevitat, però no hi ha gaire evidència sobre els efectes positius que també té en els esportistes d'alt rendiment.
Òscar Sánchez, dietista-nutricionista comunitari en atenció primària i investigador, ha liderat l'estudi "Efecto de la alimentación restringida en el tiempo sobre el envejecimiento y el rendimiento de los deportistas", realitzat en el marc del seu treball de final del màster d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport de la UOC. "L'evidència mostra que podem recomanar l'alimentació restringida en el temps als esportistes, i també a la població general, per millorar la salut", explica Sánchez.
“L'alimentació restringida en el temps pot millorar el rendiment esportiu ”
Es tracta d'una revisió sistemàtica –publicada en obert a la Revista Española de Nutrición Comunitaria– realitzada conjuntament amb Laura Esquius, directora del màster, investigadora del Research Group in Epidemiology and Public Health in the Digital Health Context (epi4Health) –adscrit a la unitat de recerca sobre salut digital, salut i benestar– i professora dels Estudis de Ciències de la Salut, amb la participació també de Daniel Badia-Martínez, professor del màster i tutor del treball.
"Tot i que amb precaució, es podria recomanar l'alimentació restringida en el temps als esportistes: alguns dels estudis inclosos en la recerca mostren que pot millorar o mantenir el rendiment esportiu sense efectes adversos significatius, sobretot quan es combina amb entrenaments intervàl·lics d'alta intensitat (HIIT)", explica Esquius.
La combinació de HIIT amb l'alimentació restringida ha mostrat millores superiors en rendiment, "tot i que caldrien més estudis per establir pautes segures i eficaces per a esportistes d'alt rendiment", assegura la investigadora. La revisió mostra que, en esports de resistència, l'ART pot millorar la composició corporal i la immunitat sense perjudicar el rendiment. També s'ha observat que podria ajudar a prevenir problemes metabòlics quan els atletes d'alt rendiment deixen l'esport professional.
"L'estudi ens indica que és una estratègia interessant, sobretot en el camp de la salut i l'envelliment, on veiem que alguns paràmetres hormonals i moleculars es veuen millorats", apunta Badia-Sánchez, que també insisteix en la necessitat d'investigar més en aquest camp per consolidar l'evidència.
El treball va consistir en una revisió sistemàtica en dues bases de dades electròniques d'estudis mèdics –Medline i Cochrane– utilitzant una sèrie de paraules clau, amb l'objectiu d'obtenir evidència científica sobre l'alimentació restringida en el temps i el seu efecte en el rendiment esportiu i l'envelliment dels atletes. Les paraules clau foren, per a la cerca 1: feeding time OR time restricted feeding AND exercise AND health. Per a la cerca 2: feeding time OR time restricted feeding AND performance AND health.
Es van trobar quatre estudis en població esportista i 14 que analitzaven els efectes de l'ART en població general, sana o amb patologies com obesitat, diabetis tipus 2, esclerosi múltiple, síndrome metabòlic o malaltia metabòlica associada al fetge gras.
Per als investigadors, l'estudi és un punt de partida per a l'obtenció de noves estratègies nutricionals en l'àmbit de l'esport, per millorar la salut i augmentar el rendiment esportiu i la longevitat.
ART per alentir l'envelliment
L'alimentació restringida en el temps millora l'edat biològica (l'anomenat rellotge epigenètic) i augmenta el factor neurotròfic derivat del cervell –que incrementa la neuroprotecció i la regeneració neuronal–, així com la LC3A i el SIRT-1, proteïnes implicades en la longevitat i l'autofàgia, procés pel qual la cèl·lula destrueix proteïnes danyades, que es reciclen per a funcions cel·lulars importants, com ara destruir virus i bacteris, evitant que les cèl·lules es tornin canceroses. "Tant per a esportistes com per a la població general, l'ART ha mostrat, en estudis preliminars, un potencial per reduir l'estrès oxidatiu i la inflamació, factors clau en l'envelliment", afirma Esquius, que també és especialista en nutrició esportiva i professora de diferents programes a la UOC.
La major part dels estudis revisats apunten a beneficis metabòlics i inflamatoris rellevants, amb una millora de la síndrome metabòlica i del control glucèmic. L'ART també redueix la massa de greix i augmenta la massa magra, millora la composició corporal i regula la sensació de gana i sacietat. Tot plegat, sempre que la pauta s'adopti en un context de dieta equilibrada i un estil de vida saludable.
"De manera general, podríem dir: 'Menja quan hi hagi llum solar i no ho facis quan ja sigui de nit', fet que ja ens restringeix la finestra d'àpats a unes 12 hores. Seria un hàbit saludable per a la gran majoria de persones, excepte en patologies en què estigui contraindicat, com poden ser les persones amb diabetis, trastorn de la conducta alimentària o patologies cròniques descompensades", indica Daniel Badia-Martínez.
Consolidar l'evidència en l'atenció primària
En un moment en què l'interès per l'alimentació restringida en el temps està creixent en l'àmbit de la recerca mèdica pels seus beneficis demostrats sobre la salut, els investigadors afirmen que cal continuar en aquesta línia de recerca per consolidar l'evidència del seu impacte positiu, principalment en el camp de l'esport, en què no hi ha tants estudis. Per a Òscar Sánchez, "és positiu haver aconseguit aquests resultats". "Hem vist que l'alimentació restringida en el temps té un impacte positiu en la salut i l'envelliment dels esportistes i, alhora, no impacta negativament en el seu rendiment.Això és clau, perquè cap esportista voldria sacrificar-lo", explica.
Per al dietista i investigador, els pròxims passos són mostrar els beneficis de l'ART i continuar fent recerca per explorar-ne la utilitat. "M'agradaria poder exposar aquesta eina dietètica (ART) als meus companys metges i infermeres, millorar la seva comprensió i mostrar el seu potencial a través d'un assaig clínic aleatoritzat (ACA)", assegura.
Aquest estudi està alineat amb la missió de recerca de la UOC sobre Salut digital i benestar planetari, i s'alinea amb l'objectiu de desenvolupament sostenible de l'ONU número 3, de salut i benestar.
Article relacionat
Sánchez-García, O., Esquius, L., & Badia-Martínez, D. (2025). Efecto de la alimentación restringida en el tiempo sobre el envejecimiento y el rendimiento de los deportistas (revisión sistemática). Revista Española de Nutrición Comunitaria: https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC-D-24-0048._Manuscrito_original.pdf
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