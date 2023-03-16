Estudiants de la UOC comparteixen la seva experiència universitària a la plataforma 3CatIn College és un programa de televisió que mostra la trajectòria acadèmica d'estudiants universitaris
Dos estudiants de la UOC són alguns dels protagonistes del nou programa In College, una producció d'Undatia per a la plataforma 3Cat. En aquest espai televisiu, estudiants de diverses universitats catalanes comparteixen amb l'audiència el seu dia a dia. Enzo Longobuco i Williams Contreras, els dos estudiants de la UOC, participen en el segon i el quart capítol, respectivament. Tots dos destaquen la seva trajectòria universitària marcada per l'emprenedoria i la recerca.
Enzo Longobuco, estudiant emprenedor
Enzo Longobuco és professor d'IA a la Salle i a la Universitat de Barcelona (UB), i estudiant del grau de Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) a la UOC. Explica que aquesta formació li aporta "molta claredat sobre les tècniques d'anàlisi de dades. He consolidat conceptes que tenia en una mena de llacuna, i també m'ha permès adquirir uns nivells d'organització que no tenia fins aleshores. Ara estudio de manera molt més disciplinada i organitzada", admet.
Longobuco es defineix com un emprenedor: "Quan tenia 19 anys, vaig crear una empresa emergent basada en l'internet de les coses (IoT)". Fa tres anys, va quedar finalista a l'AB Data Challenge, una iniciativa impulsada per Aigües de Barcelona per potenciar les dades recopilades i convertir-les en una font d'innovació interdisciplinària. I aquest any ha quedat finalista en la novena edició de Generación Propósito de la Fundació Princesa de Girona.
"La IA és una eina, i com a tal, se n'ha de fer un ús responsable", explica Longobuco, a la vegada que afirma que "malgrat els avenços que estem fent tecnològicament, és important no perdre de vista la democratització d'aquesta tecnologia per no dependre de les grans empreses tecnològiques". Per a Longobuco, "el potencial disruptiu que representa la IA és exponencial, no sabem fins on arribarà, però podem estar segurs que és aquí per quedar-se".
En el seu temps lliure, Longobuco cultiva plantes i cuida l'hort del seu balcó.
Williams Contreras, estudiant internacional de doctorat
Per la seva banda, el xilè Williams Contreras, estudiant del doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes de la UOC, explica que va arribar a Barcelona seduït per "la recerca, la investigació i la docència", i que per això va decidir sol·licitar una beca de doctorat. Actualment, el seu camp de recerca és l'estadística aplicada al reconeixement d'expressions facials (FER, per les sigles en anglès), una subdisciplina del camp de la visió per ordinador en la intel·ligència artificial. "Hi ha molt camí per fer en aquest àmbit", diu.
Contreras explica que el primer cop que va aterrar a Barcelona, l'any 2012, una de les primeres coses que més el va sobtar va ser "com està integrada la recerca, l'empresa i la universitat en un projecte comú". Durant aquest temps, Contreras ha après a parlar català i se sent un barceloní més; de fet, s'identifica com un "català nascut a Xile".
Entre setmana, l'estudiant de la UOC va a l'edifici Hub Interdisciplinari de Recerca i Innovació, situat al Campus del Poblenou al 22@, per trobar-se presencialment amb l'equip d'investigadors i d'investigadores de la Universitat en un entorn col·laboratiu i interdisciplinari. I el cap de setmana gaudeix amb tallers de dansa contact i d'improvisació de veu. El seu objectiu de futur és continuar fent recerca a Catalunya.
In College
In College consta de 4 capítols de 30 minuts de durada. El programa mostra la trajectòria acadèmica i personal d'estudiants universitaris combinant testimonis d'estudiants catalans a l'estranger i d'estudiants internacionals que estudien a Catalunya. Aquesta mirada dual ofereix una perspectiva enriquidora sobre la mobilitat acadèmica i la internacionalització de l'educació superior.
En el marc del seu 30è. aniversari, la UOC participa en aquest programa per mostrar com l'educació pot transformar vides. A través de les experiències de dos estudiants, es fa valer l'impacte del coneixement i la recerca que es duu a terme a la Universitat, destacant el seu paper en la societat.